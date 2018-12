Gemeinde lädt zum Neujahrsempfang

Brühl.Bei dem traditionellen Neujahrsempfang der Gemeinde stimmt Bürgermeister Dr. Ralf Göck am Sonntag, 20. Januar, seine Gäste in der Festhalle auf das kommende Jahr ein. Zu dem um 11 Uhr beginnenden Neujahrsempfang sind Einladungen an Menschen in Brühl und der Region ergangen, die sich um die weitere Entwicklung der Hufeisengemeinde verdient gemacht haben. Es werden etwa 250 Gäste zu dem einstündigen Stehempfang mit anschließendem Plausch bei einem Glas Sekt erwartet.

Das musikalische Rahmenprogramm gestaltet das Gitarrenorchester „fascinatio citharis“ zusammen mit dem „Intrada-Ensemble“ unter der Leitung von Walter Barbarino.

Diejenigen, die auch noch gerne am Neujahrsempfang teilnehmen möchten, können sich dafür eine Einladung an der Rathauspforte abholen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 28.12.2018