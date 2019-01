Gemeinde rückt beherzt dem Schnee zu Leibe

Brühl.„Ja, wir rechnen für Freitag mit entsprechendem Schneefall“, sagt der Leiter des Bauhofs, Sascha Mayer, gestern auf unsere Nachfrage und blickt noch einmal konzentriert auf die Wetterkarte. Die Lager für den Winterdienst in der Hufeisengemeinde seien entsprechend gefüllt, der Notdienst der Mitarbeiter trotz der bislang eher milden Temperaturen bereits über Wochen festgelegt. Und doch macht sich der Leiter des Bauhofs in der bislang kaum wirklich kalten Jahreszeit heute einmal mehr am sehr frühen Morgen auf den Weg durch den Ort, um zu sehen, ob angesichts des angekündigten Schneefalls der Einsatz des Räumdienstes notwendig wird oder nicht.

Gegen 4 Uhr fährt der Bauhofleiter an Tagen wie heute, an denen vom Wetterdienst Schneefall angekündigt ist, die wichtigsten Straßen der Gemeinde ab. Ist es erforderlich, die Mitarbeiter für den Räumdienst aus den Betten zu holen? Sollte seine Rundfahrt die Frage dann mit einem „Ja“ beantworten, ist es um die Nachtruhe auch der Bauhofmitarbeiter geschehen.

Start auf wichtiger Straße

Dann startet der Astrologe Mayer ein gewaltiges Unternehmen, denn in diesem Moment müssen die wichtigsten Straßen der Hufeisengemeinde innerhalb kürzester Zeit vom Schnee befreit sein, damit der Verkehr insbesondere während der morgendlichen Stoßzeit fließen kann.

Die Mitarbeiter des Bauhofs sind von Anfang November bis Ende März einsatzbereit. Der Betrieb steht ständig im Kontakt mit dem Wetterdienst. Sobald die Prognosen überfrierende Nässe oder Schneefall vorhersagen, wird sofort die Rufbereitschaft alarmiert. Dabei ist es zunächst einmal egal, ob es sich um eine dünne Schneedecke handelt oder um einen gewaltigen Wintereinbruch

„Wir sind für alle Fälle in diesem Spektrum gerüstet“, sagt Mayer und verweist auf die inzwischen für unseren Besuch vorgefahrenen Räumfahrzeuge. Doch so arg, wie im Süden der Republik, werde es erfahrungsgemäß nicht, sagt er sehr zuversichtlich.

Geringe Umweltbelastung

Dennoch kann auch eine vergleichsweise dünne Schneedecke den Kurpfälzern als Verkehrsteilnehmern einige Probleme bereiten, weiß Mayer aus Erfahrung. Ziel der Winterdienstmaßnahmen des Bauhofs sei es deshalb, den Verkehrsteilnehmenden eine möglichst hohe Sicherheit zu garantieren.

Und deshalb rücken die Räumfahrzeuge für die Straßen, aber auch für die Rad- und Fußwege in der Kommune nach seinem „Go!“ unverzüglich aus, um die Behinderung des Straßenverkehrs so gering wie möglich zu halten.

Gleichzeitig soll die Umweltbelastung durch das Streuen möglichst gering gehalten werden. Die Gemeindeverwaltung hat sich im Einklang mit bundesweiten Erkennt–nissen und Erfahrungen eines reduzierten Streusalz-Einsatzes – nachgewiesen durch die Forschungsge–meinschaft für Straßen- und Verkehrswesen schon vor Jahren dafür entschieden, nur dort, wo es aus Sicherheitsgründen unbedingt erforderlich zu sein scheint, Salz einzusetzen, betont der Bauhofleiter.

Die Rufbereitschaft wird von ihm an einem Wochentag mit seinem Berufsverkehr um 5 Uhr aus dem Bett geholt. Bis 22 Uhr sind die Helfer des Bauhofs und zusätzlich gebuchte Unternehmen dann im Einsatz, um die Verkehrswege freizuhalten.

Am Wochenende müssen die Gemeindemitarbeiter bei Bedarf zur selben Zeit raus, um die Straßen zu räumen. „Das ist ein Zeitfenster, das nur auf den ersten Blick großzügig scheint“, meint Bauhofleiter im Gespräch mit unserer Zeitung.

Innerorts wird übrigens zumeist kein reines Salz verwende, um die Straßen von Eis zu befreien, sondern eine Sole, die aber schon Stunden vorher angesetzt werden muss.

Dafür ist die Salzlake allerdings umweltfreundlicher, wie Mayer im Gespräch mit unserer Zeitung betont. Zudem wirke diese salzige Flüssigkeit schneller als das reine Salz. Gut 30 Tonnen des schmelzenden Materials lagern in den Silos der Gemeinde – das reiche für zwei bis drei Tage, sagt Mayer. Aber auch für einen längeren Einsatz sei man durchaus gerüstet, versichert der Bauhofleiter.

Für den kalten Winter vorbereitet

„Bei einem Volleinsatz ist es ein großes Streufahrzeug und befreit die Straße von Schnee und Eis“, sagt Mayer. Dazu kommt ein kleineres Streufahrzeug und eine Armada von Mitarbeitern zu Fuß. Bis eine Stunde vor Schul- beziehungsweise Arbeitsbeginn sollen die wichtigsten Straßen frei sein, hebt der Leiter des Bauhofs hervor. Ab 7 Uhr morgens gilt in Baden-Württemberg juristisch die Räumpflicht – bis abends um 20 Uhr. An Sonn und Feiertagen beginnt die Räumpflicht um 9 Uhr.

Bei Schneefall und Glatteis versteht die deutsche Rechtsprechung keinen Spaß. Verantwortlich fürs Streuen ist eigentlich die Gemeinde, die jedoch hat das meist auf die Anlieger übertragen, also die Hauseigentümer. Vermieter wälzen die Räumpflicht häufig auf ihre Mieter ab – nachzulesen in Mietvertrag oder Hausordnung. Die Kommune beziehungsweise die Vermieter müssen allerdings immer wieder kontrollieren, ob das Räumen und Streuen auch funktioniert.

Doch zugleich betont Mayer, dass die Gemeinde durchaus Wert darauf lege, mit dem Streuen nicht gegen die entsprechenden Umweltrichtlinien zu verstoßen. Gibt es Schneearlarm, rücken die Hefer innerhalb von 20 Minuten aus, versichert Mayer. „Damit der Verkehr bestens rollt“, heißt es.

