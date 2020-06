Gemeinderäte zeigen sich früh visionär

Brühl.Straßennamen wie Bahnhofsstraße oder Eisenbahnweg – die Verlängerung der Friedensstraße hinter dem Brühler Friedhof – erinnern an die Zeit, als die Zugverbindung nach Mannheim betrieben wurde. Heute würde sich so mancher eine solche Anbindung sicherlich wünschen, doch die alte Streckenführung ist in weiten Teilen längst verbaut.

Der konkrete Wunsch des Brühler Gemeinderates nach einem

...