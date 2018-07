Anzeige

Brühl.In der jüngsten Sitzung nahm das Ratsgremium einstimmig Kenntnis vom Beteiligungsbericht der Gemeinde. Denn die Hufeisengemeinde darf zu ihrer Aufgabenerfüllung auch wirtschaftliche Unternehmen errichten, übernehmen oder sich daran beteiligen. Im Bericht werden die Unternehmen, an denen die Gemeinde maßgeblich beteiligt ist, ausführlich vorgestellt.

Öffentlich-rechtliche Unternehmen sind unter anderem der Zweckverband Bezirk Schwetzingen, der für den Betrieb der Kurt-Waibel-Förderschule in der Spargelstadt und die Verbandskläranlage in Ketsch zuständig ist. Auch der Schulverband Brühl/Ketsch, der als Gegenstand den Betrieb der Marion-Dönhoff-Realschule mit Sitz in Brühl hat, ist ein öffentlich-rechtliches Unternehmen.

Ein privatrechtliches Unternehmen dagegen sind beispielsweise die von der Gemeinde und der EnBW gemeinsam gegründeten Gemeindewerke Brühl. 2013 nahm das Unternehmen die Arbeit auf.