Brühl.Oft hatte man Angst, dass das Gotteshaus dem gewaltigen Klangkörper nichts mehr entgegenzusetzen habe, doch das Konzert des Musikvereins – Bläserakademie in der Rohrhofer Michaelskirche fand immer genau den Pegel, um den Raum mit Klang zu erfüllen, ohne ihn wirklich zu sprengen.

Und so erlebten die Freunde des „frischen Windes“ in der Bläsermusik beim Jahreskonzert eine runde Mischung aus ambitionierten Anfängern und echten Könnern, aus einer Reise durch Filmwelten und den Rhythmen vieler Kontinente, aus facettenreichen Rhythmen, die, wie Dirigent Tobias Nessel in seiner Moderation bekräftigte, deutlich machte, dass Musik keine Grenzen, keine Ausgrenzung kenne, sondern immer wieder problemlos Hemmschwellen überwinde.

Das Sinfonische Blasorchester unter der Leitung von Nessel brachte bei seinem Auftritt geschickt jedes einzelne Register des Klangkörpers jeweils in den Vordergrund, ohne dass es sich aufdrängen würde. Ein besonderes Beispiel war „Arabesque“ von Samuel R. Hazo, das mit seinem ganz eigenen Klang und der orientalischen Rhythmik insbesondere durch die Holzbläser und das Schlagwerk ganz wunderbar in Szene gesetzt wurde – fantastisch war etwa Solistin Nathalie Stoll, die mit ihrer Querflöte wunderbar einfühlsam ins arabische Werk einführte.