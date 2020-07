Gemeinsam gegen den Dreck

Brühl.Wenn es beim Freiwilligentag in der Metropolregion Rhein-Neckar am Samstag, 19. September, „Wir schaffen was!“ heißt, dann ist auch die Hufeisengemeinde zum vierten Mal bei der Säuberungsaktion mit von der Partie.

Diesmal konzentriert sich die Gemeinde auf zwei Projekte. „Wir rufen dazu auf, von 10 bis 13 Uhr den öffentlichen Badestrand vor beziehungsweise neben dem neuen Campingplatz auf der Kollerinsel oder dem Weg und das Rheinufer zwischen Kollerfähre und NATO-Rampe zu säubern“, blick Bürgermeister Dr. Ralf Göck voraus, der das Projekt mit Campingplatz-Pächter Günther Schmitt-Köhler, Bauhofleiter Sascha Mayer und dem Kulturverantwortlichen Jochen Ungerer vereinbart hat.

Mit dabei sein wird auch der Bauhof, der entsprechendes Werkzeug und die Lastwagen mitbringt, auf den der Unrat aufgeladen werden kann. Mitmachen kann jeder, der dazu beitragen möchte, den linksrheinischen und rechtsrheinischen Teil der Brühler Gemarkung sauber zu halten. Treffpunkt ist einmal um 10 Uhr an der Kollerfähre mit Bürgermeister Dr. Ralf Göck, damit man gemeinsam übersetzen kann. Treffpunkt für das zweite Projekt ist um 10.30 Uhr mit Ungerer – ebenfalls an der Kollerfähre.

Die freiwilligen Helfer erwartet im Anschluss der Aktion noch eine kleine Überraschung, so dass die Veranstaltung um 14 Uhr beendet sein dürfte. Aufgrund der Corona-Pandemie sei darauf zu achten, dass der Abstand eingehalten wird und immer eine Mund-Nasen-Maske griffbereit sei, heißt es in der Einladung. Für Händedesinfektion wird durch die Gemeinde gesorgt.

Einzelpersonen, Freundeskreise, Familien, Vereinsmitglieder, Parteien aber natürlich auch Firmenteams, die am Samstag, 19. September, bei diesen beiden Projekten in freier Natur mit anpacken möchten, können sich jetzt schon unter www.wir-schaffen-was.de als Helfer registrieren. Als kleines Dankeschön erhalten alle Teilnehmer das blaue „Wir schaffen was!“-T-Shirt und am Freiwilligentag freie Fahrt mit den Bussen und Bahnen im Verkehrsverbund Rhein-Neckar. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.07.2020