Gemeinsam in die Pedale treten

Brühl.Zum Auftakt der dreiwöchigen Aktion Stadtradeln lädt Bürgermeister Dr. Ralf Göck an diesem Sonntag, 20. September, zu einer Auftaktradtour mit ihm und dem Gemeinderat ein. Start ist dann um 10.30 Uhr am Rathaus – die Route führt in Richtung Rohrhof, dann zwischen den Anglerseen am Rhein entlang. „Nach dieser rund fünf Kilometer langen Route darf auch gerne auf zwei weiteren Strecken verlängert werden“, sagt der Rathauschef.

Endpunkt aller ausgewiesenen Routen wird beim Feuerwehrgelände neben dem Fähranleger beim Rhein sein. Dort erwartet die Radler der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr mit Grillwurst und Getränken.

Während und nach der Tour stehen Rathausmitarbeiter für Fragen zur Verfügung. ras

