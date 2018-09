Gemeinsam mit den Jugendlichen entscheiden

Brühl.Die Halfpipe bei der Rohrhofer Straße ist nicht mehr verkehrssicher. Auch „wenn mich diese Nachricht wirklich überrascht hat“, wie Bürgermeister Dr. Ralf Göck in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt einräumte. So hat sich am Boden der Betonwanne ein Spalt gebildet, in dem die kleinen Räder der Sportgeräte hängenbleiben können. Aus diesem Grund hatte die Gemeindeverwaltung die Halfpipe mit Bauzäunen abgesperrt, doch die stellten für die zumeist jugendlichen Nutzer kein wirkliches Hindernis dar.

Das Freizeitangebot für Skater befindet sich im Überschwemmungsgebiet und hat wegen der sehr stark wechselnden Wasserverhältnisse im Untergrund Schaden genommen. So habe sich die Halfpipe immer wieder leicht abgesenkt, so dass an den Bauwerksfugen kleine Verwerfungen entstanden sind, erklärte Göck. Diese wurden in der Vergangenheit immer wieder durch das Ausspachteln mit Spezialmörtel ausgeglichen, so dass die Verkehrssicherheit wieder gegeben war. Derzeit hat sich allerdings, wohl durch die langanhaltende Trockenheit, das Bauwerk erneut gesetzt, wodurch die neue, etwa zwei Zentimeter breite Spalte entstanden ist. Das Bauamt hatte eine Sanierung durch Anheben des Bauwerkes und Stabilisierung des Untergrundes geprüft. „Das ist nicht möglich“, da jegliche Möglichkeit fehle, ein stabiles Fundament zu verankern, lautete das Urteil.

Vorschlag zum Abriss

Die Verwaltung hatte deshalb vorgeschlagen, die Halfpipe komplett abzureißen und dann zu gegebener Zeit über eine neue Nutzung des Areals – etwa durch einen Skaterpark – nachzudenken. Kosten allein für den Abriss: 15000 Euro.

Der Ausschuss für Technik und Umwelt möchte allerdings nun den umgekehrten Weg gehen und zunächst ein Konzept erarbeiten, wie es Michael Till (CDU) betonte. Auch Roland Schnepf (SPD) wollte zunächst wissen, welcher Ersatz geschaffen werde, bevor es an den Abriss gehe. Bis dahin solle die Halfpipe sicher abgesperrt werden, ein Aushang solle zudem auf die Gefahren hinweisen und an die Vernunft der Skater appellieren, die Anlage nicht widerrechtlich zu nutzen, forderte Jens Gredel (FWV).

Ulrike Grüning (GLB) möchte bei der Erarbeitung eines neuen Konzeptes Jugendliche, den Verein Postillon und den Jugendgemeinderat einbinden, damit nicht an den künftigen Nutzern vorbei entschieden wird. „Schade, dass die Plätze für den Jugendgemeinderat am Ratstisch heute einmal mehr nicht besetzt sind“, bedauerte Wolfram Gothe (CDU) die Abwesenheit der gewählten Jugendvertreter. Einstimmig wurde beschlossen, die Entscheidung über die Halfpipe zu vertagen und zunächst ein Konzept abzuwarten. ras

