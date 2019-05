Gemeinsam mit Maria auf dem Weg

Brühl.Eine erfrischend moderne Maiandacht, vorbereitet von Ursula Kuhn und Marianne Seitz, bildete den Auftakt zum Frühlingsfest der katholischen Frauengemeinschaft Rohrhof. Die Frauen standen symbolisch mit Maria im Stau, suchten einen „Parkplatz“ zum Innehalten und Auftanken, befanden sich in einer „Sackgasse“ nach Schicksalsschlägen und gingen als „Fußgänger“ Hand in Hand als Gottesdienstgemeinschaft, die sich gegenseitig Halt und Stütze ist.

Mit Maria als Mutter des Lebensweges und mit ihr als starker Frau an der Seite, sehe man gelassen der Zukunft entgegen. Darin waren sich die Besucherinnen beim anschließenden Frühlingsfest einig. Dazu begrüßte die Vorsitzende Elsbeth Franz die zahlreichen Damen und sorgte gleich mit der Geschichte über den „ganz speziellen Durchblick“ für Lachen.

Erika Simon nahm mit ihrem „Wetterhaus“ die Eheharmonie auf die Schippe und beim „Nagel“ von Joachim Ringelnatz beschrieb sie die Vorzüge einer „alten Schraube“.

Vorwärts und rückwärts gelesen

Bevor die Gäste die reichhaltige Auswahl am Kuchenbuffet genossen, gab es noch den Text „Eins in Christus, um nachzudenken und zu diskutieren. Franz las die Zeilen, wie gewohnt von oben nach unten und erzielte damit einen sehr provokanten Inhalt, während Marianne Seitz den Sinn des Ganzen durch das Lesen von unten nach oben ins Positive drehte. Eine der Damen meinte anschließend, dass sie beim ersten Lesen „Schnappatmung“ bekommen hätte und sie nun verblüfft wäre, über die Wirkung durch das andere Lesen. Und genau diese Mischung aus lustigen und nachdenklichen Beiträgen machte das Besondere an diesem Nachmittag aus.

Die Geschichte vom „übereifrigen Mai“ und den daraus entstandenen Eisheiligen, hatte Marianne Seitz noch im Gepäck und hatte damit die Lacher auf ihrer Seite. Traditionell spenden die Gäste der Maiveranstaltung „von Frauen – für Frauen“ und hatten sich in diesem Jahr die Beratungsstelle Amalie in Mannheim ausgesucht. Dort bekommen Frauen, die in der Prostitution arbeiten, professionelle psychosoziale, medizinische und juristische Hilfe. Danke der Großzügigkeit der Gäste kann an Amalie 225 Euro überwiesen werden. Für strahlende Gesichter sorgte zum Abschluss noch das Leitungsteam, das jeder Frau noch zum Abschied ein fleißiges Lieschen schenkte. fr

