Los geht am Sonntag um 8 Uhr mit der Aussendung der Teilnehmer aus den fünf Gemeinden Ketsch, Schwetzingen, Oftersheim, Plankstadt und Brühl in der evangelische Kirche. Ziel für alle ist die Sporthalle der Marion-Dönhoff-Realschule, wo es mit Obst und Saft eine kleine Stärkung gibt, bevor sie sich dann alle zusammen mit Pfarrer Erwin Bertsch und Ministranten als Prozession auf das letzte Stück Weg des Hungermarsches zur Schutzengelkirche begeben.

Hilfe für Projekte in Afrika

Dort wird dann mit Unterstützung aus den fünf Gemeinden und dem Kinderchor eine heilige Messe gefeiert. Im Anschluss findet im Pfarrzentrum das von den Frauengemeinschaften Brühl und Rohrhof ausgerichtete traditionelle „Solidaritätsmahl“ statt.

Alle dabei eingegangenen Spenden kommen der Kinderrechtsorganisation „Kira“ in Afrika, der Schule der Abtei Mvimwa in Tansania, den tansanischen Schwestern in den Usambara-Bergen, einem Aids-Center in Südafrika und der gerade entstehenden Berufsschule in der Brühler Partnergemeinde Dourtenga in Burkina Faso zugute.

Flyer und Marschkarten für die Teilnehmer des 35. Hungermarsches am Sonntag, 17. Juni, liegen in allen Pfarrämtern der beteiligten Gemeinden aus. ske

