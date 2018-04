Genuss überwindet Grenzen

Anzeige

Brühl.„Du und ich – wir feiern ein multikulturelles Fest“, lautete das Motto der Veranstaltung in der Astrid-Lindgren-Gruppe des Sonnenscheinhorts an der Schillerschule. Zusammen mit den Eltern der betreuten Kinder wurde unter Leitung von Roghieh Schwach auf diese Weise ein „Internationales Zusammenkommen der verschiedenen Nationen“ initiiert.

Die Idee hatte Schwach, da sie selbst einen Migrationshintergrund hat und in ihrer Gruppe Kinder mit sieben verschiedenen Nationalitäten vertreten sind. Und die Planung blieb nicht unbeobachtet, so wurde das Projekt vom „Haus der kleinen Forscher“, einer Stiftung des Landes Baden-Württemberg, mit der vom Sonnenscheinhort ein guter Kontakt gepflegt wird, in den Fokus genommen. Die Aktiven dieser Stiftung sind immer auf der Suche nach Projekten der Nachhaltigkeit – kurzum wurde beschlossen, das internationale Fest in Brühl als Film-Infomaterial für Erzieherfortbildungen und der Homepage der kleinen Forscher zu verwenden.

Lange im Vorfeld wurde in der Astrid-Lindgren-Gruppe zu dem Thema geplant, ein Konzept entwickelt, Einladungen an die Eltern geschrieben, gebastelt, gesungen und getanzt. Auch die Eltern wurden angesprochen, ob sie ein landestypisches Gericht aus ihrem Land zu dieser Veranstaltung mitbringen könnten.