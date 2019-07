Genuss versetzt Gäste ans Mittelmeer

Brühl.Die Freizeitköche der mediterranen Kochgesellschaft dürfen sich einmal im Jahr ganz besonders ins Zeug legen – wenn sie die ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter der evangelischen Kirchengemeinde zu Gast habe. Dann soll es für die vielen Gäste nämlich ein viergängiges Menü nach den klaren Grundsätzen der Kochgesellschaft geben – und das heißt natürlich, man serviert mediterrane Küche.

Die größte Herausforderung ist die Anzahl der Gäste, verraten die Hobbyköche. Mit Pfarrerin Almut Hundhausen-Hübsch sitzen jeweils rund 100 Mitarbeiter an der Tafel des Gemeindezentrums. Auch wenn es die Kochfreunde gewohnt sind, regelmäßig für größere Gruppen am Herd zu stehen, geht das über das übliche Maß hinaus und will gut vorbereitet und organisiert sein.

Küchenchef Frank Jasensky, im normalen Leben Geschäftsführer, ist ein versierter Planer für solche Anlässe. Diesmal hatte er wieder ein sommerlich leichtes Menü organisiert und insgesamt 15 hochmotivierte Köche aufgeboten.

Es gab eine kalte Melonen-Tomaten-Suppe mit Schafskäse, Schmetterlingsnudeln mit mediterranem Gemüse, Hühnerbrust mit Vanille-Paprika-Gemüse und Lavendelblüten sowie ein Beerengrütze-Dessert aus Brombeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, Mandeln und griechischem Joghurt.

Das Menü kam offensichtlich gut an: Die Teller wurden leer und einige lechzten nach einem Nachschlag. Außerdem war der Applaus kaum zu überbieten, als sich die Köche nach getaner Arbeit vorstellten.

Seit inzwischen 15 Jahren findet das sogenannte Helferessen im Gemeindezentrum statt. Es ist der Ort, an dem die Mitglieder der mediterranen Kochgesellschaft zu ihren regelmäßigen Treffen zusammen kommen, um die Küche dort zu nutzen. An acht Abenden im Monat wird dort geschnippelt, gekocht und gebraten; jeweils nach den selbst auferlegten Regeln der mediterranen Küche. Das sind natürlich frische regionale Zutaten der Saison, viel Fisch und Meeresfrüchte sowie eben alles, was auch in Spanien, Italien oder Griechenland auf den Tisch kommt. zg

