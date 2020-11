Gérard möchte den Schulalltag weiterentwickeln

Brühl/Ketsch.„Es war definitiv der richtige Schritt“, sagt Daniel Gérard aus voller Überzeugung. Der 42-jährige Mannheimer, seit Anfang August neuer Konrektor an der Marion-Dönhoff-Realschule, ist schnell in seinem Job angekommen. Der Nachfolger von Kristof Schalk, der weiterhin an der Schule als Lehrer unterrichtet, war vorher an der Wilhelm-Wundt-Realschule in Mannheim und dort in der erweiterten

...