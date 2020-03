Gerd Scherer im Amt bestätigt

Brühl.„Die Chorgemeinschaft ist mit dem Männerchor, ,Chorness’ und ,LadyPur’ auf einem guten Weg in die Zukunft“, bilanzierte dessen Vorsitzender Gerd Scherer in der jüngsten Mitgliederversammlung. Gleichwohl merkte er auch kritisch an, dass immer wieder einige Aktive beim Ständchensingen und bei Arbeitseinsätzen fehlen würden. „Das Bestreben des Vorstands durch Veranstaltungen wie Sommerfest, Straßenkerwe oder Konzerte, Gelder in die Kasse zu bringen, wird leider nicht von allen nachhaltig unterstützt“, bemängelte der Vorsitzende. Und auch Organisationsleiter Rainer Baumann appellierte an alle Mitglieder: „Wir brauchen mehr Unterstützung – mit nunmehr drei Chören wird die Aufgabe immer größer und kann und so nicht weitergeführt werden.“

Dennoch überwog das Positive in den Berichten des Vorstands. So bilanzierte Scherer, dass der Männerchor und das gemischte Ensemble „Chorness“ zwei sichere Standbeine für den Verein bildeten. Neu hinzugekommen sei der reine Frauenchor „LadyPur“. Sie bildeten die Basis, hoffnungsvoll in die Vereinszukunft blicken zu können, stellte Scherer zufrieden fest. In Hinblick auf die Mitgliederzahl sei es allerdings sein Wunsch, dass die aktiven Sänger aus ihrem familiären Umfeld die eine oder andere Person als passives Mitglied gewinnen sollten.

Singende Männer gesucht

Schriftführer Ludwig Wocheslander fügte diesem Wunsch des Vorsitzenden mit Blick auf die Statistik noch einen weiteren hinzu. So zähle die Chorgemeinschaft aktuell 382 Mitglieder, wovon „Chorness“ 65 Aktive angehörten, dem Frauenchor 37 Aktive und dem Männerchor 52 Aktive. Dazu kämen 228 passive Mitglieder. Dass die einzelnen Zahlen aufaddiert einen höheren Wert ergeben als die Gesamtmitgliederzahl, liegt daran, dass einzelne Aktive in mehreren Ensembles der Chorgemeinschaft singen. „Chorness“ habe sich damit weiter positiv entwickelt und gehe einer sicheren Stabilisierung entgegen, fasste Wocheslander zusammen. „LadyPur“ sei mit nunmehr 37 Aktiven besser und schneller als erwartet gestartet. „Die Entwicklung beim Männerchor bereitet uns allerdings einige Sorgen – daher unser Appell an die eigenen Mitglieder, animiert eure männlichen Familienmitglieder, dem Männerchor beizutreten.“

Ehrungsmatinee wird fortgeführt

Als Pluspunkt im abgelaufenen Jahr bezeichnete Scherer das Konzert in der Schutzengelkirche. Es sei in einer etwas anderen Struktur präsentiert worden – „das Ergebnis wurde vom Publikum mit viel Beifall belohnt“. Vorstand und Chorleiter planten deshalb die neue Konzertreihe „Klänge der Freude“ am Samstag, 14. November, fortzusetzen.

Auch die Ehrungsmatinee im festlichen Rahmen der Festhalle werde trotz einiger Kosten beibehalten, betonte Scherer, denn „die zu Ehrenden haben diese Würdigung verdient“.

Wocheslander unterstrich, dass die Chorgemeinschaft sich bemühe, ihrer kulturellen Verpflichtung gerecht zu werden. Besonders innerhalb der Gemeinde sei man präsent, wenn die Chorgemeinschaft zu Auftritten gefragt und gebraucht werde. Neben Auftritten bei anderen Gruppen und Vereinen umrahmte die Chorgemeinschaft auch den Neujahrsempfang in der Festhalle, den Herbst, und den Weihnachtsmarkt in der Villa Meixner. Beim Volkstrauertag seien die Sänger genauso präsent wie beim offiziellen Totengedenken auf dem Friedhof.

Auch Organisationsleiters Baumann zog eine positive Jahresbilanz, einzig bei der Straßenkerwe sei der erwartete Erfolg durch den Dauerregen weggespült worden.

Bei den Chorleitern wurde zunächst der Bericht von Vera Pfannenstiel verlesen. Sie brachte ihre Freude zum Ausdruck, mit „LadyPur“ weiterzuarbeiten. Dabei bringe das Engagement von Christina Seefeldt als Vizechorleiterin einen positiven Aspekt für den Chor. Ihr Wunsch sei die weitere Entwicklung der Chöre. Die Erfahrung habe dabei gezeigt, dass Stimmbildung, Klang, Intonation und Rhythmus sehr wichtige Aspekte bei der Chorarbeit seien. „Bei all dem Spaß bei der Chorprobe darf gute Disziplin und Konzentration jedoch nicht fehlen“, so Pfannenstiel.

Chorleiter Hans Kämmerer erinnerte daran, dass im vergangenen Jahr – angeregt durch Vorstand und Vizechorleiter Wolfgang Reiser – neue Lieder für Veranstaltungen und fürs Ständchensingen eingeübt worden seien. „Blauer Mond“ beispielsweise sei sowohl harmonisch als auch rhythmisch äußert schwierig zu singen und müsste sehr exakt und präzise gesungen werden.

Klaus Ranzinger übernimmt Kasse

Schließlich standen die turnusgemäßen Wahlen an. Gerd Scherer wurde einstimmig für zwei weitere Jahre im Amt des Vorsitzenden bestätigt. Wegen des gesundheitlichen Ausfalls von Kassenführer Wolfgang Reiser hatten Dagmar Zimmermann und Scott Goes in den vergangenen Monaten diese Funktion kommissarisch übernommen. In der Mitgliederversammlung wurde nun Klaus Ranzinger offiziell zum Kassenführer ernannt. ras

