Gerd Scherer steht weiter an der Spitze

Brühl.Die Mitglieder der Chorgemeinschaft haben in ihrer Jahreshauptversammlung Gerd Scherer als Vorsitzenden im Amt bestätigt. Er möchte auch weiterhin eine Fortschreibung der Erneuerung der Chorgemeinschaft forcieren. Die erfolgreiche Vereinsführung stütze sich aber auch auf eine solide Kassenverwaltung. Diese sei garantiert durch die Wiederwahl von Wolfgang Reiser als Kassenführer, so Scherer in einer Erklärung zur Wahl.

Das Vereinsjahr habe viele Höhepunkte ausgewiesen. So wies Scherer auf den Besuch in der französischen Partnergemeinde Ormesson hin. „Es war eine sehr schöne, interessante aber auch anstrengende Erfahrung“, so Scherer, „wir erlebten, dass trotz unterschiedlicher Mentalitäten der Nationen ein harmonisches Miteinander zum Wohle der Völkerverständigung möglich ist.“

Konzert setzt Maßstäbe

Beim Konzert in der Brühler Schutzengelkirche unter dem Motto „Klänge der Freude“ hätten die Gruppen der Chorgemeinschaft ihr Leistungsspektrum zeigen können. Unter der Schirmherrschaft des Vereins sei es erstmals seit 1987 wieder gelungen, mehrere Brühler Gesangvereine in einem Konzert zu präsentieren. Das Konzert habe eine sehr positive Resonanz erfahren. „Es war ein Achtungserfolg für die Chorgemeinschaft, der durch das Konzert eine Spende von 1000 Euro an die Nachbarschaftshilfe ermöglicht hat“, so Scherer. „Weitere Aktivitäten innerhalb der Kommune waren und sind für uns Freude und Verpflichtung zugleich.“