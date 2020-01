Geschädigter wird von Polizei gesucht

Brühl.Eine BMW-Fahrerin fuhr am Freitag gegen 19 Uhr in der Luisenstraße und musste wegen eines entgegenkommenden Autos an den rechten Fahrbahnrand heranfahren. Dabei touchierte sie einen dort abgestellten Wagen, berichtet die Polizei.

Nachdem sie ihr Auto auf eventuelle Schäden hin überprüft hatte, jedoch vor Ort keine festgestellt hatte, setzte sie ihren Nachhauseweg fort. Erst am nächsten Morgen bemerkte sie dann doch Schäden an ihrem Auto und verständigte die Polizei.

Die Beamten wie auch die BMW-Fahrerin gehen davon aus, dass auch das abgestellte Auto Beschädigungen aufweisen müsste. Der Geschädigte, aber auch Zeugen, werden von der Polizei gebeten, sich im Revier Neckarau, Telefon 0621/83 39 70, zu melden. ras/zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 22.01.2020