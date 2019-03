Geschichte trifft Zukunft

Brühl.Die Kolpingfamilie lädt am heutigen Mittwoch ab 19 Uhr zu einem Diavortrag im katholischen Pfarrzentrum ein. Erwin Herrmann wird Bilder über Brühl und seine Veränderungen zeigen. Sie erlauben einen Blick in die Vergangenheit und auch in die Zukunft.

Brühler Geschichte vom Luftschiffbau der Schütte-Lanz-Werft über die sieben Ziegeleien, die schon um 1860 in Betrieb waren und deren letzte Stilllegung 1973 erfolgte, bis zur Fähre, die der schon seit vielen Jahrhunderten zur Kollerinsel übersetzte reicht das Spektrum, schließt aber auch das Kulturprogramm in der Villa Meixner ein.

Bürgermeister ist zu Gast

Einen zweiten Vortrag bietet die Kolpingfamilie am Mittwoch, 3. April. Dann wird Bürgermeister Dr. Ralf Göck berichten, was es Neues in Brühl gibt und wie sich die Gemeinde in die Region einfügt. Dieses Treffen beginnt auch um 19 Uhr im katholischen Pfarrzentrum. Interessierte sind eingeladen, sich dabei über die Entwicklung der Gemeinde und der Region zu unterhalten.

In die Themen wird Bürgermeister Göck einführen, der auch stellvertretender Vorsitzender des Planungsausschusses in der Metropolregion Rhein-Neckar ist. Themen werden unter anderem die Kinderbetreuung, der Wohnungsbau und der Sportpark-Süd l sowie die Arbeit der Metropolregion für die Regionalplanung, zur Wirtschaftsförderung und für die Umwelt sein.

Alle Interessierten sind zu den Treffen der Kolpingfamilie eingeladen. azi/ras

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 20.03.2019