Geschichten über Petrus entdecken

Brühl.Die evangelische Kirchengemeinde lädt alle Kinder ab dem Vorschulalter am Samstag, 7. März, von 10 bis 15 Uhr ins evangelische Gemeindezentrum zum ökumenischen Kinderbibeltag ein. „Mensch Petrus“ – das sagen wir manchmal, wenn wir eine der Geschichten in der Bibel lesen, bei der Petrus eine Rolle spielt, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Was machst du schon wieder?“ So oder ähnlich sind unsere Reaktionen auf die Geschichten mit Petrus, einige davon werden die Kinder kennenlernen und testen, ob sie dann immer noch so reagieren. Gegen 14.30 Uhr ist der gemeinsame Schluss im Festsaal des Gemeindezentrums, zu dem auch Eltern und Geschwister eingeladen sind. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.02.2020