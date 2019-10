Geschliffene Texte begeistern

Brühl.Die deutsche Liedermacherin und Musik-Kabarettistin Fee Badenius ist auf ihrer aktuellen Tour im Duo mit Johannes Still unterwegs. Im Gepäck haben sie Lieder mit Humor und Wahrheit. Am Mittwoch, 23. Oktober, werden die beiden ab 20 Uhr in der Villa Meixner gastieren.

Die Preisträgerin zahlreicher Kleinkunstpreise wandelt auch in ihrem neuen Programm zwischen den Welten, sowohl musikalisch als auch textlich. Ihre Lieder pendeln zwischen Sehnsucht und Melancholie, zwischen Zartheit und Stärke, haben aber auch immer Bodenhaftung und intelligenten, hintersinnigen Witz. Fee Badenius ist insofern eine Rarität in der Kabarett- und Kleinkunstlandschaft, als dass sie auf die üblichen bewährten Mittel des beißenden Spotts, der verächtlichen Ironie und der lärmenden Aggression verzichtet.

Aber Achtung: Nachdem sie mit ein paar subtilen, sprachlich erstklassigen, aber inhaltlich einigermaßen harmlos-heiteren Liedern das volle Einverständnis des Publikums gewonnen hat, zwingt sie es ebenso milde, aber bestimmt, sich selbst zu betrachten – und schon ist jeder ideologische Widerstand zwecklos und das Wohlbefinden nachhaltig gestört.

Video Lokales Brühl: Fee Badenius kommt in die Villa Meixner

Karten für den vielversprechenden Abend gibt es im Vorverkauf für 20 Euro an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, und – zuzüglich Vorverkaufsgebühr – im Kundenforum unserer Zeitung. ras/Bild: Drignat

Info: Ein Video gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

