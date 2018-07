Gesellige Meile beim Gockel

Durch das Eingangstor des Rohrhofer Sommerfestes werden ab heute wieder zahl-reiche Besucher in die Festmeile rund um den Gockel pilgern. © zeuner

Brühl.Der Sommer ist die beste Zeit zum Feiern. Das wissen die Menschen in der Hufeisengemeinde genau und starten deshalb heute in das 18. Rohrhofer Sommerfest. Die Straßen rund um den Gockelbrunnen werden mit allerlei Angeboten, denen bestimmt keiner widerstehen kann, locken. Dafür sorgt die Interessensgemeinschaft Rohrhofer Sommerfest in Zusammenarbeit mit vielen Vereinen, Gruppen und Initiativen.

...

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 14.07.2018