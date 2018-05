Anzeige

Brühl.Die Freiwillige Feuerwehr lädt zu ihren Tagen der offenen Tür, am Wochenende 2. und 3. Juni rund um das Gerätehaus ein. Auf dem vielseitigen Programm stehen gleich mehrere Höhepunkte. So gibt es Auftritte des Spielmannszuges der Feuerwehr, aber auch Schauübungen der Jugendfeuerwehr.

Im Außenbereich präsentiert das Technische Hilfswerk aus Heidelberg an beiden Tagen unterschiedliche Spezialfahrzeuge und es besteht die Möglichkeit, die Fahrzeuge der Feuerwehr in der Ausstellung zu besichtigen, die durch die Drehleiter der Feuerwehr Schwetzingen ergänzt wird.

„Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen eine schöne Zeit bei der Feuerwehr“, sagt Kommandant Marco Krupp. Für die Bewirtung sei ebenfalls bestens gesorgt, verspricht er. An beiden Tagen bietet die Feuerwehrküche Bratwürste, Steaks, Pommes Frites und Schaschlik an. In der Cafeteria wartet eine große Auswahl an selbst gebackenen Kuchen auf Genießer und die Jugendfeuerwehr backt frische Waffeln.