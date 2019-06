Geselligkeit rund um den Turm der Schutzengelkirche

Brühl.Wenn auch alle Vorbereitungen nahezu abgeschlossen sind, werden noch einige helfende Hände benötigt: Am Sonntag und Montag, 7. und 8. Juli, findet das Pfarrfest rund um den Kirchturm der Schutzengelkirche statt und die Organisatoren erwarten wieder zahlreiche Besucher.

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, gelte es für die Helfer zunächst beim Aufbau am Samstag ab 9 Uhr mit anzupacken. Auch an den beiden Festtagen werden noch stundenweise Helfer beim Spülmobil, am Pommeszelt und beim Verkauf der Fischbrötchen benötigt. Und da am Montagabend ab 22 Uhr schnell wieder alles abgebaut werden soll, freue man sich auch dabei über Unterstützung.

An beiden Festtagen sorgen diverse Chöre und Gruppierungen für Stimmung. Für den Sonntag haben sich das Jugendblasorchester des Musikvereins, der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr und die Band „BlackSoxx“ angekündigt. Zudem gibt es für Sieben- bis Zwölfjährige eine Spielstraße im Kindergarten St. Bernhard in der Zeit von 13 bis 16 Uhr. Der Festmontag startet um 14.30 Uhr mit dem Programm des katholischen Altenwerkes und am Abend gastiert die Sängereinheit auf der Pfarrfestbühne. Zum Abschluss wird DJ Heinz Tippl für Stimmung und gute Laune sorgen.

An beiden Pfarrfesttagen, insbesondere am Montag, freut sich das Team am Kuchenstand über zahlreiche Kuchenspenden, die direkt an der Theke angenommen werden. Auch Salate könne man abgeben. Der Erlös der großen Tombola soll anerkannte soziale Hilfsprogramme unterstützen. Sachspenden für die Tombola können am Samstag, 29. Juni, von 10 bis 12 Uhr, am Mittwoch, 3. Juli, von 15 bis 17 Uhr sowie am Donnerstag, 4. Juli, von 17 bis 19 Uhr im Pfarrzentrum abgegeben werden. Die Organisatoren freuen sich um zahlreiche Helfer, wenn sie am Montag, 1. Juli, um 19 Uhr im Bernhardusstübchen im Pfarrzentrum zusammenkommen. zg

