Geselligkeit steht hier im Vordergrund

Brühl.Beisammensein, Geselligkeit und ein paar schöne Stunden – das bietet die kommunale Altenbegegnung, eine Einrichtung der Gemeinde Brühl, regelmäßig für Senioren. Einmal wöchentlich, immer dienstags von 14 bis 17 Uhr, treffen sich Interessierte normalerweise bei Kaffee und Kuchen im evangelischen Gemeindezentrum. Aufgrund der Corona-Krise fallen die Treffen momentan aus.

„Wir bemühen uns um ein abwechslungsreiches Programm, das der Jahreszeit und der aktuellen Thematik angepasst ist. Es gibt also Advents-, Oster-, und Fasnachtsveranstaltungen sowie ergänzend dazu Gedächtnisspiele, Sitztänze und Bewegung. Aber auch Gesellschaftsspiele, weil grundsätzlich die Geselligkeit im Vordergrund steht“, erklärt Daniela Gaisbauer von der kommunalen Altenbegegnung im Gespräch mit unserer Zeitung. Im Gemeindezentrum hätten die Senioren die Möglichkeit, zusammenzukommen und miteinander zu reden, was ihnen in der aktuellen Zeit sehr fehle.

„Wir gehen ab und an außerdem auf die Ranch der Buffalo’s oder veranstalten ein Grillfest“, erzählt Pia Gärtner, die seit fünf Jahren bei der kommunalen Altenbegegnung ist. Jeder, der möchte, könne einfach vorbeikommen, nur wer abgeholt werden wolle, solle sich vorher anmelden. „Die Gemeinde stellt dafür einen Fahrer. Mit einem Fahrzeug vom Ortsverein des Roten Kreuzes werden dann die Menschen abgeholt, für die der Weg zu beschwerlich ist“, erklärt Gaisbauer. Ein großes Helferteam gebe es allerdings trotz der Bandbreite des Angebotes nicht. Das meiste stemmen Gärtner und Gaisbauer zu zweit, zwischenzeitlich helfe auch mal jemand aus.

„Die Senioren, die da sind, sind in der Regel sehr zufrieden, dankbar und kommen regelmäßig“, sind sich die beiden Frauen einig. Die Gruppe sei im Kern eigentlich immer die gleiche. „Einer unserer Senioren wird nun 95 Jahre alt und dieses Alter ist bei uns keine Seltenheit“, meint sie. Eine Altersbeschränkung gebe es selbstverständich nicht – es kann kommen, wer mag.

Sitztänze und Vorträge

Und über welche Themen wird bei den Treffen so gesprochen? „Unter den Senioren wird über alles geredet: Wo kauft man was ein? Wo isst man gut? Was gibt’s aktuell für Probleme zum Beispiel mit dem Telekomanschluss? Die normalen Alltagsdinge eben, über die man sich einmal in der Woche unterhält. Natürlich werden auch die Themen Gesundheit und Bewegung angesprochen oder von den Enkeln und Urenkeln erzählt“, nennt Gaisbauer einige Beispiele.

Zwischen 35 und 40 Senioren kommen zu den Treffen und werden im Gemeindezentrum mit frischem Kaffee, Kuchen oder saisonalen Gerichten versorgt. Neben Gesellschaftsspielen steht etwa einmal im Monat auch Bewegung auf dem Programm. Das kann dann ein Sitztanz sein oder Übungen, die mit Mobilitätskarten am Platz gemacht werden. Viermal im Jahr halten Referenten außerdem in Kooperation mit der Volkshochschule Dia- oder Filmvorträge.

„Nach Möglichkeit machen wir zudem ein- oder zweimal im Jahr einen Ausflug, der an die Senioren angepasst ist“, erzählt Gaisbauer. Ein Highlight für viele der Besucher ist das Feiern der Geburtstage: Jeder, der in der vergangenen Woche seinen Ehrentag hatte oder aktuell hat, wird gefeiert. In den Reihen der kommunalen Altenbegegnung ist es dann Pianistin Hilde Förster, die am Klavier jeden Musikwunsch der Geburtstagskinder erfülle – und das auswendig. Zusätzlich gibt es für jeden Jubilar eine Kerze an den Platz und ein kleines Präsent als Aufmerksamkeit.

Persönliche Grüße

„Die Treffen setzen aktuell zwar aus, wir versuchen aber trotzdem Kontakt zu halten. So haben wir einen Frühlingsbrief mit einem Gedicht, einem Rätsel und einem persönlichen Gruß verteilt, jeder wird einmal die Woche angerufen und an Ostern haben wir Ostergrüße an die Haustüren gebracht. Wir halten den Kontakt auch ohne persönliche Treffen und bemühen uns, eben andere Wege zu gehen“, sagt Gaisbauer. „Wir haben auch angeboten, für die Senioren einzukaufen oder andere Besorgungen zu erledigen. Sie haben das Angebot zwar bisher nicht angenommen, waren aber alle sehr dankbar“, fügt Gärtner hinzu.

Sobald es normal weitergehen könne, nehme die kommunale Altenbegegnung ihre Treffen wieder auf. „Das erste, was wir nach der Krise machen werden, ist eine große Feier für alle, die jetzt Geburtstag hatten. Ich glaube, wir werden den ersten Nachmittag nur feiern“, sagt Gaisbauer und lacht. Das sind jedenfalls schöne Aussichten. caz

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 18.04.2020