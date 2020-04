Gesprächskreis über die Bibel

Brühl.Die katholische Gemeindereferentin Sigrun Gaa-de Mür bietet an diesem Donnerstag, 30. April, ab 19 Uhr per Zoom-Konferenz (Videoanruf) ein Bibelgespräch zum Evangelium über den „ungläubigen Thomas“ an. Geplant seien etwa 40 Minuten, in denen die Teilnehmer des Kreises ins Gespräch kommen können über einzelne Personen aus dieser Bibelgeschichte und welche Reaktionen es auf die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus gibt.

Dazu sind alle Interessierten eingeladen zum Zuhören und zur Gesprächsbeteiligung mit hoffentlich neuen Einsichten, wie Glauben und Leben zusammenkommen, erklärt Gaa-de Mür.

Anmeldungen sind noch per E-Mail an s.gaademuer@kath-bruehl-ketsch.de möglich, dann werden der Link und der Zugang zur Konferenz bekanntgegeben. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 30.04.2020