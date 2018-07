Gestärkt aus „Therapiezentrum“ entlassen

Anzeige

„Bleiben Sie offen für Neues“

„Wir brauchen junge Menschen mit guter Ausbildung, die aus dem ,Spielfeld‘ Schule mit dem ‚Schlusspfiff‘ Zeugnisübergabe ins weitere Leben gehen“, lehnte sich Bürgermeister Jürgen Kappenstein als Schulverbandsvorsitzender an die Fußball-Weltmeisterschaft an. „Die Ausgangsbasis haben Sie erhalten, wagen Sie Neues, bleiben Sie offen fürs Leben“, gab er als Wunsch für die Zukunft mit.

Ein ausführlicher Reigen der Auszeichnungen für diverse Sonderleistungen begann mit den Honorierungen für das Engagement über das normale Maß hinaus, der Schüler, die für andere und die Schulgemeinschaft da waren. Schulsanitäter, Streitschlichter, diejenigen, die das Schülercafé am Laufen hielten, in der Bücherei Dienste taten, als Schüler mit Verantwortung unterwegs waren, erhielten sehr persönliche Dankesworte der zuständigen Lehrer, Umarmungen und kleine Präsente. Außergewöhnliche Leistungen in einzelnen Fächern wurden ebenfalls ausgezeichnet, etwa Dominik Eder, der beim Cambridge-Englisch-Zertifikat eine „überirdisch gute Leistung“ erzielte und den Erfolgsweg dorthin locker kommentierte: „Einfach mal üben, dann klappt’s.“ Applaus gab es für die trocken festgestellte, allseits bekannte Vorgehensweise. Glatte 14-mal konnte die Traumnote 1,0 für die Fächerübergreifende Kompetenzprüfung (FÜK) vergeben werden. Unterschiedlichste komplexe Themen werden dabei in Teams bearbeitet, das selbstgewählte Thema wird der Klasse präsentiert. Exemplarisch wurden „Speisen und Bräuche – welche Unterschiede gibt es zwischen den Weltreligionen?“ oder „How does the blues support Gershwins song ‚Summertime‘?“ und „Licht und Schattenseiten der Modeindustrie“ bearbeitet.

Knicklichter leuchten zu Hits

Die Schülerband umrahmte die Feier mit modernen Songs, der 10er Musikkurs verteilte Knicklichter, sang und spielte kollektiv „When tomorrow comes“, bevor der Reigen der individuellen, sehr unterhaltenden Verabschiedungen zwischen Klassenlehrern und Schülern den Abend mit vielen Überraschungen und viel Lachen ausklingen ließ.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.07.2018