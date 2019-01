Gewinnsumme noch einmal angehoben

Brühl.Auf die lange Tradition der Weihnachtsaktionen des Gewerbevereins verwies dessen Vorsitzender Thomas Zoepke bei der Gewinnerermittlung der adventlichen Glückssternaktion. Bereits 1972 haben die Geschäftsleute ihre Kunden in der Vorweihnachtszeit mit einem Gewinnspiel bedacht – damals wurden 400 Weihnachtsgänse unter den Kunden verlost. Auch Fahrräder wurden schon einmal bei der Benefiztombola ausgeschrieben. Diesmal wurden von Glücksfee Nadine Sieron 14 Gewinner von Einkaufsgutscheinen gezogen.

Bisherigen Rekord gebrochen

Die Benefizaktion zugunsten der Stiftung Sternenglück für Brühler und Rohrhofer Kinder war diesmal so erfolgreich, dass sich der Gewerbeverein spontan entschlossen hat, die Gewinnsumme deutlich anzuheben. Insgesamt wurden Gutscheine im Gesamtwert von 1225 Euro vergeben. Ursprünglich waren Gutscheine im Gesamtwert von 1000 Euro geplant. Dem Hauptgewinner winken 200 Euro, die er in den 25 Geschäften, die an der Aktion beteiligt sind, sukzessive einlösen kann.

Die übrigen Preise sind Gutscheine, deren Wert sich nach unten hin staffelt, die acht letzten Gewinner dürfen sich immer noch über einen Wert von 50 Euro freuen. Dabei müssen die Gutscheine nicht auf einmal in einem Geschäft eingelöst werden, denn es gibt eine kleinere Stückelung.

2409 Sterne waren in der Adventszeit als Lose zu jeweils einem Euro verkauft worden. Und damit wurden so viele Sterne wie nie zuvor für den guten Zweck veräußert. „Ein sehr beeindruckender Erfolg“, bilanzierte Zoepke und dankte der Organisator Helga Fassl, die „sich ordentlich ins Zeug gelegt hat“. Und so verwundet es nicht, dass in ihrem Geschäft mit deutlichem Abstand die meisten Lossterne an den Kunden gebracht wurden, auf den weiteren Plätzen der „Verkaufssieger“ folgte „Kosmetik hautnah“ von Bianca Mückenmüller, wo auch die Auslosung der Gewinner stattfand, und die Sonnen-Apotheke.

Glückfee Sieron machte unter den gestrengen Augen von Rechtsanwalt Johannes Himmes ihre Sache gut – die Gewinner wohnen über die gesamte Gemeinde und vereinzelt in Nachbarorten verteilt, kaum ein Geschäft als Verkaufsstelle der Lose tauchte zweimal auf.

Die Gewinner werden in den nächsten Tagen von den Geschäftsleuten informiert und zur Gewinnübergabe im Rathaus eingeladen.

