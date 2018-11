Gezielte Beschäftigung mit Rot oder Blau

Brühl.Eine neue Ausstellung wird in der Rathausgalerie am Freitag, 14. Dezember, um 19 Uhr eröffnet. Bis zum nächsten Sommer werden dann in den Verwaltungsfluren Bilder von Helga Lang gezeigt. Unter dem Titel der Präsentation „Faszination Kunst“zeigt die bekannte Sandhäuser Aquarellmalerin Werke aus ihrem jüngeren Schaffen vor. Es umfasst farbenfrohe Blumen und Landschaften. Auch Stillleben finden sich in ihrem Portfolio.

Lang wurde 1961 in Bremen geboren und studierte an der Hochschule für gestaltende Kunst und Musik in Bremen. Sie schloss das Studium mit einem Diplom im Studiengang Freie Kunst, Malerei, Grafik, Film ab. von 2003 bis 2013 war sie Dozentin an der Akademie Mode und Design in Hamburg. Dann folgte der Umzug in die Kurpfalz. Seit über 20 Jahren gibt Lang gut besuchte Aquarell-Kurse im Rahmen des Programms der Volkshochschule Südliche Bergstraße.

Seit einigen Jahren beschäftigt sich die Künstlerin ausschließlich mit den Farben Rot oder Blau. Die Farbigkeit der einzelnen Arbeiten bleibe dabei immer im Bereich einer Farbpalette, die roten Bilder seien nur rot und die blauen Bilder nur blau.

Beschränkung sensibilisiert

„Niemals kommt es zu Überschneidungen auf meiner Suche nach ,dem Rot‘ oder ,dem Blau‘“, verträt die Malerin. Die Faszination liege dabei in der Beschränkung auf eine Farbe. Diese Beschränkung bringe eine Sensibilisierung mit sich, „ich erschließe die jeweilige Farbe in ihren unendlichen Facetten“. Sie malt mit einer Mischung aus Acrylfarbe und Farbpigmenten. Die Farbe lasse sich aquarellähnlich oder auch pastos dabei verarbeiten.

„Mein Malgrund ist Papier oder Karton, weil diese Materialien, im Gegensatz zur Leinwand, ein Eigenleben führen“, sagt Helga Lang. Das Bild erhalte Strukturen, wachse zusammen, Spannungen und Bewegungen entstünden, es beginne zu leuchten.

Bei der Vernissage am Freitag, 14. Dezember, um 19 Uhr wird Bürgermeisterstellvertreter Bernd Kieser die Besucher begrüßen, Kunsthistorikerin Dr. Maria Lucia Weigel wird ins Werk einführen und die Jugendmusikschule für die musikalische Umrahmung sorgen. ras/zg

