Gitarre geht auf Zeitreise

Brühl.Wenn in Brühl Saitenkünstler auftreten, dann darf der Zuhörer sich in der Regel auf handwerklich hohes Niveau freuen. Das ist auf jeden Fall beim Konzert von Wolfgang Mayer (Bild) am Samstag, 7. März, ab 18 Uhr in der Villa Meixner garantiert. Bei seinem Gitarrenkonzert unter dem Titel „Von Bach bis Flamenco“ erlebt das Publikum eine musikalische Reise durch drei Jahrhunderte Gitarrenmusik.

Am Anfang lockt der Bach’sche Wohlklang, danach begegnen die Zuhörer Werken von Frédéric Chopin, Claude Debussy, Heitor Villa Lobos und vielen mehr. Am Ende der Grand Tour erwarten die Musikfreunde Flamencorhythmen und spanische Leidenschaft. „Die Gitarre ist wie ein kleines Orchester – betrachtet durch ein verkehrt herum gehaltenes Fernglas“, sagte einst der meisterhafte Gitarrist Andrés Segovia. Mayer will mit seinem Konzert in der Jugendstilvilla diese Aussage mit seinem virtuosen Spiel hörbar bekräftigen. Mayer studierte am Richard-Strauß-Konservatorium der Musikhochschule München sowie am Mozarteum Salzburg. Seit 1999 widmet der erfolgreiche Musiker sich solistischen und kammermusikalischen Auftritten und ist in rund 150 Konzerten im Jahr im deutschsprachigen Raum zu hören. Karten für das Konzert kosten im Vorverkauf 10 Euro. ras

