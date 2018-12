Gitarrenriffs als Garant für dicht gedrängte Gaudi

BRÜHL.Samstagmorgen, 12 Uhr: Noch wenig weist in der Stille der Vorbereitungen auf das hin, was sich nur sechs Stunden später mit dem Startschuss zum Jahresabschlusskonzert von „Ex-plizit“, der Deutschrock-Metal-Band aus Ketsch, hier abspulen wird. Alle Kabel sind gezogen, der Merchandise-Stand aufgebaut, der Kassenbereich auch. Auf der Bühne ist die Technik angerichtet – hier werden in Kürze Gitarrenriffs vom Feinsten serviert. Sebastian Alt, Schlagzeuger der Band, war gerade noch in der Nachbarschaft unterwegs, „die Leute darauf hinweisen, dass es laut wird“, sagt er lachend. Dann ist erstmal Pause, die Getränke sind eingeräumt, alles startklar für die Fans der harten Töne.

Um 18 beginnt der Power-Reigen mit einer Happy Hour für Getränke. Zuerst gehen „Leidbild“ auf die Bühne, heizen mit „Richtung Himmel“ und „Deine Wahrheit“ sowie „Grauer Herbst“ vor. Die Streetrocker von „Leidbild“ kommen aus Frankfurt und zeigen, wo der Hammer hängt. Die Fünf haben ab Januar 2019 eine neue Scheibe am Start, dafür kurbeln sie an der Werbetrommel. Noch ein Laune-Schippchen mehr legen sie mit „Deutschrock, weil…“ nach. Zu der Zeit ist schon schwer was los im Jugendzentrum, das seit einigen Jahren Schauplatz der Abschlusskonzerte der Ketscher Rocker ist.

Krawall und Radau

Das Gedränge wird immer größer, mehr als 150 Leute schauen vorbei, feiern, gehen ab zu „Fräulein Tonspur“, die nahtlos an das Intro von „Leidbild“ anschließen. Die Viernheimer Band steuert mit „Wir sind hier“, „Vollgas“ und „Lügner“ ihre speziellen Songs zum Konzert bei. Krawall und Radau hatten sie versprochen und perfekt abgeliefert. „Einfach geil“ ist die einhellige Meinung der Fans.

„Formlos“ sind die Dritten im Line-up. Einen Tick mehr, ein wenig anders legen die Sachsen-Anhalter vor: „Lass uns fliegen“ ist da nicht nur Titel, sondern auch Vorgabe für alle, die tanzen, hüpfen, ihren Spaß ausleben. Mit „Unherz“ gehen alte Bekannte auf die Bühnenbretter und puschen die Stimmung mit ihren Hits „Narben im Herz“, „Ganz oder gar nicht“ und „Seite an Seite“. Die Deutschrocker aus Rheinland-Pfalz schaffen, wozu sie sich wie alle anderen Deutschrock-Bands auch, bekennen: Sie legen den rockenden Musikfinger textlich in offene Wunden, gesellschaftlicher Art.

Mit ihrer Performance ebnen sie den Headlinern „Ex-plizit“ den fruchtbaren Boden, auf dem diese sich austoben. Mit „Gummibärenbande“, „Durstige Männer“ und nicht zuletzt „Mach dich frei“ sowie der Ankündigung der CD-Release bei der G.O.N.D. 2019 vom 11. bis 14. Juli in Rieden-Kreuth, hatten sie das letzte Wort, besser den letzten Song des Konzerts und alle Feiernden auf ihrer Seite. Für das JUZ als Veranstaltungsort hat der laute Jahresabschluss von „Ex-plizit“ und Freunden ein Gutes: Eine Spende aus dem Konzerterlös wandert in Kürze in die Kasse. Davon werden Projekte der Jugendarbeit finanziert. zesa

