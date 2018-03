Anzeige

BRÜHL/KETSCH.Die Vorabendmesse zum Palmsonntag, 25. März, findet um 18 Uhr in St. Sebastian Ketsch statt. Die Missionsgruppe bietet dann dort Palmkreuzchen vor dem Hauptportal an. Dort findet auch die Palmenweihe statt. Im Anschluss ziehen alle Gläubigen zum Gottesdienst in die Kirche ein – symbolisch für den Einzug Jesu in Jerusalem.

Der Gottesdienst am Palmsonntag wird in der Schutzengelkirche um 10 Uhr gefeiert. Zur Palmenweihe treffen sich die Kommunionkinder um 9.45 Uhr vor dem Pfarrzentrum mit allen Gottesdienstbesuchern und ziehen in einer kleinen Prozession in die Kirche ein. Dabei werden in Brühl vor der Kirche Palmsträußchen angeboten. zg