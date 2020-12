GLB spricht sich gegen Überschreitung aus

Brühl.Sehr engagiert diskutierten die Ratsmitglieder in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt über den „Tatort Gartenzaun“. In der Gustav-Hertz-Straße hatte ein Hauseigentümer den Antrag gestellt, sein Grundstück mit einer Mischung aus Zaun, Sichtschutz und Hecke einzufrieden. Was sich zunächst nach einer Lappalie anhört, ist tatsächlich eine Überschreitung von Vorgaben des

...