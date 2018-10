Gleich sechs auf einen Streich

Brühl.Sechs Mitglieder der Sportgemeinde absolvierten erfolgreich das zweitägige Seminar zur Ausbildung als Schießsportleiter beim BSV in Leimen. Das teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit.

Das Seminar wurde vom fachkundigen Referenten der Geschäftsstelle, Wolfgang Haug, geleitet, so die Mitteilung weiter. Somit wurde ein erster Baustein aus dem vom Vorstand kürzlich erarbeitetem Projekt „Offensive 20.20 quo vadis SG?“ in Bezug auf die Aus- und Weiterbildung der aktiven Sportschützen eins zu eins in die Tat umgesetzt.

Hinweise zum Waffenrecht

Die Tätigkeit als Schießsportleiter umfasst die Sicherung der organisatorischen Abläufe innerhalb des Schießsportbetriebes im Verein. Aufgabenschwerpunkte sind unter anderem die Planung, Organisation und Durchführung schießsportlicher Veranstaltungen sowie der Trainings- und Wettkampfbetrieb im Verein. Darüber hinaus gab es Hinweise zum Waffenrecht, Mitgliedergewinnung und Öffentlichkeitsarbeit, so die Mitteilung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 25.10.2018