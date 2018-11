Glückssterne helfen bedürftigen Kindern

Brühl.Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, Tannenbäume aufgestellt, Lichterketten gehängt und unzählige Sterne in Zusammenarbeit von Kommune und Gewerbeverein installiert worden. Ab heute erstrahlt die Hufeisengemeinde wieder im vorweihnachtlichen Lichterglanz. Inzwischen gute Tradition ist, dass die Geschäftsleute ihren treuen und neuen Kunden an diesem Tag ein besonderes Einkaufsereignis bieten: Das Candlelight-Shopping.

Zahlreiche im Gewerbeverein zusammengeschlossene Händler und Dienstleister in den beiden Ortsteilen bieten heute von 17 bis 21 Uhr vielseitige Aktionen und machen Rabattangebote. Sie laden – weit über die normale Öffnungszeit hinaus – zum gemütlichen, entspannten Bummeln und Stöbern in adventlicher Stimmung ein.

Dazu kommen zahlreiche kleinere Überraschungen. So erhalten die die Kunden am heutigen Abend in den teilnehmenden Geschäften ein praktisches vorweihnachtliches Präsent. In einigen Geschäften erwarten die Besucher auch exklusive Verkostungen. Aber nicht nur die Geschäftsleute wollen den heutigen Abend zu einem besonderen Erlebnis machen. Der Gewerbeverein bietet auch mehreren örtlichen Vereinen eine Plattform, sich vorzustellen und die Besucher des Candlelight-Shoppings zu bewirten. An verschiedenen Ständen auf dem Lindenplatz in Brühl werden die Gäste mit herzhaften und süßen Genüssen sowie mit warmen und kalten Getränken verwöhnt.

Vereine bewirten die Besucher

Der Tennisclub, der Freundeskreis der Jahnschule und die Göckel-Zunft bieten auf dem zentralen Platz ihre Gaumenfreuden an. Beim Stand des Horts der Jahnschule gibt es selbst gemachte Geschenke zu erwerben – das Spektrum reicht von Marmeladen über Säften bis zu Gebasteltem. Um 18 Uhr ist auf dem Lindenplatz auch der Auftritt der „Rhythmus Kids” des Horts der Jahnschule zu bewundern.

Und damit die Wege zwischen den Aktionen in den beiden Ortsteilen nicht zu lang werden, wird ein kostenloser Shuttlebus angeboten, der die Candlelight-Shopper ab 17.30 Uhr regelmäßig nach Brühl beziehungsweise Rohrhof und wieder zurückbringt – das eigene Auto kann also getrost stehenbleiben.

Wie in den vergangenen Jahren wird das Candlelight-Shopping auch wieder der Start für die Sterneaktion des Gewerbevereins sein. In den teilnehmenden Geschäften werden die Glückssterne verkauft, die als Los gelten. Der Erlös aus dem Verkauf dieser Glückssterne, mit denen die Kunden viele Preise gewinnen können, geht komplett an die Stiftung „Sternenglück für Brühler und Rohrhofer Kinder“. Die Stiftung hat seit ihrer Gründung bereits etliche bedürftige Kinder der Gemeinde unterstützen können.

Auch mit dieser Benefizaktion setzen die Mitglieder des Gewerbevereins ein Zeichen, dass sie sich in der Gemeinde auch sozial engagieren möchten. ras/bh

