„Glühwürmchen“ leuchten ohne Ende

Brühl.Glühwürmchen und Sonnenschein? Ein Widerspruch? Von wegen. Schon lange vor dem Termin des Festes im Sonnenschein-Kindergarten wurde in den Gruppen eifrig gebastelt, gesungen und ein Glühwürmchentanz eingeübt. Die Kinder und Erzieher waren eifrig dabei unser erstes Glühwürmchenfest zu etwas Besonderem zu machen.

Dann war es so weit. Abends durften die Kinder des Sonnenschein-Kindergartens in Begleitung ihrer Eltern, Großeltern und Geschwistern noch einmal in den Kindergarten kommen. Um 17 Uhr, als die Dämmerung eingetreten war, fanden sich alle im Garten ein. Die vielen Lichter der Lichterketten sorgten für eine besonders schöne Atmosphäre. Erwartungsvolle Kinder und Eltern sammelten sich rund um den „Lichterkreis“, der auf dem Rasen ausgelegt war. Nach der Eröffnung durch die Leiterin Anne Fonje fanden sich alle Kinder im Lichterkreis ein. Mit Sternenleuchtstäben, die in grün und rot leuchteten, sangen und tanzten die Kinder den Glühwürmchentanz von Julius, dem Glühwurm. Die süßen Kostüme von Grashüpfern, Käutzchen und Fröschen erfreuten die Gäste.

Marie Wagner und Mimoza Hoxha erzählten über die Symbolik des Lichterkreises. „Er hat kein Anfang und kein Ende und soll die Einigkeit unterstreichen, dass alle Menschen auf der Erde gleich sind“. Für unsere vielen fremdsprachigen Eltern übersetzte Hoxha in englischer Sprache.

Nun waren die Kinder wieder an der Reihe. Begleitet von Wagner an der Gitarre sangen sie aus voller Brust das Lied vom Lichtermeer, bevor es ans Buffet ging. zg/ras

