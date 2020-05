Göck: Die Lockerungen sehr schnell umgesetzt

Brühl.Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich anlässlich des Tags des Grundgesetzes am Samstag zu den Einschränkungen von Grundrechten in der Corona-Krise geäußert – und diese erneut verteidigt. Die Regierung mache es sich mit den Beschränkungen von Grundrechten nicht einfach. „Und deshalb sollen sie so kurz wie möglich sein. Aber sie waren notwendig“, so Merkel.

Bei den Lockerungen müsse die

...