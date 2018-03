Anzeige

„Sicherer Naturschutz“

Mit der Entwicklung von Wohnbauland sind übrigens zwischenzeitlich so umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen verbunden, dass man nicht mehr davon sprechen kann, dass dort „erhebliche Flächen verbraucht werden“, jedenfalls aus „Öko-Sicht“, so der Bürgermeister in seiner Stellungnahme. Es werde hingegen sogar viel Fläche in den Baugebieten und außerhalb für die Natur gesichert und auch beim Bauen würden naturschützende Regeln gelten.

Und gleichzeitig betont der Bürgermeister, dass in den nächsten Jahren neben dem heutigen Areal des Fußballvereins überhaupt kein weiteres Baugebiet in Brühl entstehen solle. „Zwar gibt es augenblicklich keine unbebauten Bauplätze mehr in öffentlichem Besitz, sondern nur noch in privater Hand, aber aufgrund der Umsiedelung des Fußballvereins an den südlichen Ortsrand werden Innenflächen bald frei. Sie sind teilweise schon versiegelt und sollen in wenigen Jahren einer Wohnbebauung zugeführt werden. Das dient der Gegenfinanzierung des nicht nur von der Gemeinde, sondern auch von den beteiligten Vereinen gewünschten Projekts Sportpark-Süd“, so Göck. Ein weiteres Baugebiet in der Hufeisengemeinde sei daher derzeit nicht sinnvoll und auch nicht vorgesehen.

„Es gibt keine Vorteilsnahme“

„Um was es dem Leserbriefschreiber mit seinem bewussten Missverständnis geht, wird im letzten Absatz deutlich: Die Grüne Liste Brühl möchte dem Bürgermeister gerne Vorteilsnahme im Amt nachweisen, weil angeblich seine Eltern in dem Baugebiet ein Ackergrundstück besitzen“, erklärt Göck.

Es handele sich dabei aber um eine der ganz wenigen Streuobstwiesen in Brühl, die sein Vater mit seinem Bruder für eine Erbengemeinschaft „Göck“ mit derzeit mindestens zwölf Mitgliedern, zu denen er und seine beiden Geschwister nicht gehören, pflege, so Bürgermeister Göck. Das Grundstück sei 2529 Quadratmeter groß. „Dies bedeutet, dass auf keines der Mitglieder – schon aufgrund des Flächenabzugs – ein „ganzer“ Bauplatz entfallen würde, also auch nicht auf Göcks Vater.

Bewusst, so Göck, werde mit solchen „Anfragen“ Rufschädigung eines demokratisch gewählten Bürgermeisters betrieben. Er weist diese Unterstellungen aber „mit aller Deutlichkeit“ zurück und wende sich auch gegen diese Methode nach dem Motto „Es wird schon was hängenbleiben“, so Göck abschließend in seiner Stellungnahme. zg/ras

