Göck: Tiefpunkt all unserer Jahresrechnungen

Brühl.Rote Zahlen beherrschen die Jahresrechnung der Gemeinde für das vergangene Jahr. „Es ist wohl die schlechteste Jahresrechnung, die wir bislang in Brühl vorgelegt haben“, stellte Bürgermeister Dr. Ralf Göck fest. In diesem Zahlenwerk, das der Gemeinderat am Montag einstimmig festgestellt hat, wird aufgelistet, welche Geldströme 2019 tatsächlich geflossen sind. So wird auch deutlich, ob die vorherige Haushaltsplanung und die Realität der Zahlungen übereinstimmen oder ob es gravierende Änderungen zwischen Wunsch und Wirklichkeit gibt.

Die Ergebnisrechnung ist der Teil des Jahresabschlusses beim doppischen Haushalt, in dem eine Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres erfolgt. Sie erfasst die Erträge und die Aufwendungen, die dem kommunalen Betrieb dienen und innerhalb der gewöhnlichen Tätigkeit anfallen. Unter dem Strich zeigt sich in Brühl für 2019, dass den Erträgen von rund 31 Millionen Euro etwa 33 Millionen Euro an Aufwendungen gegenüberstehen. Die Kommune hat damit einen Verlust von über 1,9 Millionen Euro zu verbuchen.

„Das zeigt, dass die Schere zwischen laufenden Einnahme und Ausgaben immer weiter auseinandergeht“, urteilte Göck, „uns fehlen einfach Gewerbesteuereinnahmen von rund 1 Million Euro“. Dem stünde vor allem ein Ausgabenbereich mit wachsenden Zahlen gegenüber: die Kinderbetreuung. Sie wachse Jahr für Jahr um gut 500 000 bis – wie 2019 – 800 000 Euro an, erklärt Göck das Defizit in der Gemeindekasse.

Auch in der Finanzrechnung – sie gibt mit dem Finanzmittelüberschuss beziehungsweise dem -bedarf aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit wieder, wie es um die Liquidität der Gemeinde bestellt ist – sind die Zahlen in Tiefrot gedruckt. Für das vergangene Jahr wird ein Bedarf an Geldmitteln von satten 3,6 Millionen Euro in diesem Bereich bilanziert. Durch das Plus bei den Finanzierungstätigkeiten wird der Betrag zwar abgemildert, doch steht am Ende noch ein sattes Minus von 2,2 Millionen Euro.

Zahlungsfähigkeit gegeben

In der Bilanz für 2019 – sie weist immerhin auf der Aktiv- und der Passivseite rund 81 Millionen Euro aus – fällt vor allem der Posten der Verbindlichkeiten besonders ins Auge : 7,6 Millionen Euro sind in diesem Bereich gebucht. Im vergangenen Jahr ist der Bestand an kurz- und mittelfristigen liquiden Mitteln demnach gegenüber dem Vorjahr um rund 2,2 Millionen Euro zurückgegangen auf einen Stand von rund 6,2 Millionen. Dieser Betrag liege nach wie vor deutlich über der gesetzlich geforderten Mindest-Liquiditätsreserve von zwei Prozent aus dem Durchschnitt der vorangegangenen drei Jahre für Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, also rund 535 000 Euro, heißt es seitens der Verwaltung. Auch wenn man nur den Bestand an kurzfristigen Geldanlagen heranziehe – das sind 2,5 Millionen Euro – wäre das Erfordernis der Mindest-Liquiditätsreserve erfüllt. „Die Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse war im Jahr 2019 nicht gefährdet“, bilanziert Kämmerer Klaus Zorn, aber „für die Dauer einzelner Tage waren Kassenkredite notwendig“.

Doch der Bürgermeister betont auch, dass für das laufende Jahr trotz Corona-Problemen die Kassensituation wieder eine andere wäre, weil die kommunalen Steuersätze im vergangenen Jahr erhöht worden seien und damit die Zuflüsse steigen würden. ras

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 14.07.2020