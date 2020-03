Göck: Unser Engagement kann sich sehen lassen

Brühl.Bei so mancher Straßenlaterne in der Hufeisengemeinde könnte man meinen, sie greife schon seit Monaten einem ganz bestimmten Termin vor, nämlich dem Freitag, 28. März, 20.30 Uhr. Denn dann werden in der „Earth Hour“ rund um den Globus für eine Stunde viele Lichter abgeschaltet. Auch Brühl nimmt an dieser umweltpolitischen Zeichensetzung teil.

Tausende Städte werden dann weltweit ihre bekanntesten Bauwerke in symbolische Dunkelheit hüllen, darunter Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, der Big Ben in London oder die Christusstatue in Rio de Janeiro. Die WWF-„Earth Hour“ findet bereits zum 14 Mal statt.

„Brühl wird eine Stunde lang die Straßenbeleuchtung abschalten, um so ein Zeichen für den Umwelt - und Klimaschutz zu setzen“, erklärt Bürgermeister Dr. Ralf Göck und bittet die Bevölkerung, in dieser Zeit entsprechende Vorsicht walten zu lassen.

Göck bittet die Bürger, sich ebenfalls zu beteiligen: „Die ,Earth Hour’ ist für jeden. Schalten Sie für eine Stunde zuhause das Licht aus und werden Sie Teil einer weltweiten Bewegung.“ Göck betont allerdings auch, dass die Beteiligung an der „Earth Hour“ nur ein Zeichen sei, viel wichtiger seien die unterschiedlichsten Maßnahmen, „die die Gemeinde seit fast 20 Jahren in eigenen Gebäuden und als Unterstützung privater Maßnahmen umgesetzt hat und noch umsetzen wird.“ So habe Brühl die Beleuchtung im Wesentlichen bereits jetzt schon auf energiesparende Lampen umgestellt.

40 000 Euro Förderung im Jahr

Zudem verweist er auf Förderprogramm der Gemeinde bei der Nutzung regenerativer Energie wie Photovoltaikanlagen, Solarthermische Anlagen oder Wärmepumpen, der Kraft-Wärme-Kopplung bei Mini-Blockheizkraftwerken oder Fernwärme und das Umwelt-Abo für den öffentlichen Personennahverkehr. Unter dem Strich seien das für die Gemeinde seit 1999 Ausgaben von rund 40 000 Euro pro Jahr.Aber auch die Liegenschaften der Gemeinde könnten auf hohe Umweltstandards verweisen etwa bei der energetischen Sanierung des Rathauses mit Wärmedämmung und Fenster mit Wärmeschutzverglasung. Dann gebe es noch die Schillerschule mit ihrer Fassadensanierung mit Dämmung und Wärmeschutzverglasung sowie einer Gebäudeleittechnik zum effizienten Energieeinsatz.

Die Gemeinde beziehe auch nur Strom aus 100 Prozent Wasserkraft mit Neuanlagenquote für alle gemeindeeigenen Objekte, Straßenbeleuchtung und Abwasseranlagen seit 2012.

Zudem würden das Integriertes Klimaschutzkonzept 2017 bis 2019, Klimaschutzmanagement ab Mai 2020, Klimapartnerschaft mit Dourtenga seit 2017, Stadtradeln seit 2018, Abschluss Kooperationsvereinbarung „Klimaschutz“ mit dem Rhein-Neckar-Kreis, kostenlose Energieberatung im Rathaus seit 2009, Durchführung der Energiekarawane, also eine kostenlose Energieberatung vor Ort in einem älteren Gebiet für etwa 400 Wohneinheiten angeboten.

Dazu kämen die Einrichtung von zwei Ladepunkten für E-Autos auf dem Karpfenplatz seit 2016, der Bau von Photovoltaikanlagen auf Rathaus, dem Haus der Kinder, dem Bauhof und der Feuerwehr mit einer Gesamtleistung von 134,37 KWpeak und einer Stromproduktion von rund 135 000 Kilowattstunden im Jahr. Die Steuerung der Umwälzpumpen im Freibad sei so ausgestattet, dass sie in Abhängigkeit von der Besucherzahl arbeite, fügt Göck der Zwischenbilanz hinzu. Zudem seien in Rathaus, Festhalle, Jahnhalle und den Häusern der Jahnschule neue Heizanlagen eingebaut worden. Die Straßenbeleuchtung werde sukzessive auf LED-Technik umgestellt worden, ebenso wie die Beleuchtung in Hallenbad und Jahnhalle.

Moderne Standards umgesetzt

Die Bildungsstätten vom Sonnenscheinhort bis zur Marion-Dönhoff-Realschule seien energetisch saniert worden – dies vor allem durch Wärmedämmung und Wärmeschutzverglasung. Gleiches gelte für viele Gemeindewohnhäuser.

Bei Hallenneubau im Sportpark-Süd sei außerdem ein Passivhausstandard erreicht worden. Dies alles sei in der Gemeinde umgesetzt worden, erklärt Göck abschließend und betont, dass die „Earth Hour“, an der sich laut der internationalen Natur- und Umweltschutzorganisationen World Wildlife Fund (WWF) Millionen Menschen auf der ganzen Welt beteiligen werden, also als Symbol der ansonsten umgesetzten Maßnahmen zu sehen sei. zg/ras

Info: Weitere Informationen zur „Earth Hour“ gibt es unter www.wwf.de/earthhour/

