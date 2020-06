Göck: Vielfachen Ärger gibt es so oder so

Brühl.Es steht auf der Kippe, ob es in dieser Saison überhaupt noch eine Freibadöffnung geben wird. Es gibt viele Argumente, die dafür und ebenso viele, die dagegensprechen. An diesem Montag, 8. Juni, beschäftigte sich der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung mit der Abwägung dieser Argumente. Noch ist nicht bekannt, ob und wie der Rat entschieden hat. Eventuell gibt es auch eine Aussprache in der öffentlichen Sitzung am nächsten Montag.

„Zunächst einmal: Das Virus ist noch nicht weg, auch wenn wir in Brühl seit Ostermontag keinen neuen Corona-Fall zu verzeichnen hatten“, sagt Bürgermeister Dr. Ralf Göck auf Nachfrage unserer Zeitung. Entsprechend müsse man über ein Anfahren der Saison im Brühler Freibad sehr intensiv nachdenken.

Zwar sei eine Ansteckung über das Wasser laut Expertenmeinungen so gut wie ausgeschlossen. Doch wie überall, wo Begegnungen zwischen Menschen stattfinden, könne es im schlimmsten Fall - im Kassenbereich, auf den Liegewiesen, bei den einzelnen Einrichtungen oder in den Becken - zu einer Infektion kommen, wenn die entsprechenden Auflagen wie etwa die Abstandsregeln von den Badegästen bewusst oder unbewusst nicht eingehalten werden, erklärt der Rathauschef im Gespräch.

Sollte dann eine Übertragung auf das Freibad zurückzuführen sein, wäre neben den Problemen für die Betroffenen ein enormer Imageschaden der Freizeiteinrichtung, zu der Menschen aus der gesamten Region pilgern, vorprogrammiert.

Finanzielle Auswirkungen

Neben dem Aspekt der allgemeinen Gesundheitsfürsorge seien auch die finanziellen Auswirkungen einer Entscheidung pro oder contra Öffnung nicht unerheblich, erklärt Göck. Immerhin könnte es um einen Betrag von gut einer Viertelmillion Euro gehen, rechnet Göck vor.

Fast ein Drittel der normalen Betriebstage sind bereits jetzt wegen der Pandemie ausgefallen. Schon das schlage ins Kontor, weil die Betriebs- und Personalkosten - auch wenn Kurzarbeit beantragt sei - weiterhin anfallen würden. Doch mit einem Start in die Freibadsaison könne man - auch wenn die Technik innerhalb kürzester Zeit hochgefahren werden könnte - nicht einfach weitermachen wie bisher.

Es müsste zusätzliches Personal ins Freibad beordert werden, erklärt Göck. Die Stammbesatzung wäre dauerhaft damit beschäftigt, die Becken zu kontrollieren, damit es zu keinen Verstößen gegen die Verordnung komme. Dazu müssten noch zwei bis drei Mitarbeiter eingestellt werden, die auf den Liegewiesen und an den Orten potenzieller Begegnungen Streife laufen. Zusammen mit den Hygienemaßnahmen wie Desinfektionsmitteln und der erhöhten Reinigungstätigkeit, sieht der Rathauschef Kosten von 150 000 Euro auf die Gemeinde zukommen.

Außerdem geht der Verwaltungschef davon aus, dass in einer möglicherweise verkürzten Saison auch mit zusätzlich weniger Einnahmen gerechnet werden müsste. „Bisher habe ich immer gedacht, dass wir bei einer Öffnung mit begrenzter Besucherzahl mit Ärger rechnen müssten, weil wir Menschen an der Freibadpforte abweisen müssen“, sagt Göck auf Nachfrage, „doch inzwischen zeigen Erfahrungen in anderen wieder geöffneten Freizeiteinrichtungen, dass die Menschen eher vorsichtig die Angebote wieder annehmen und die maximalen Besucherzahlen klar unterschritten werden“.

Zusätzliche Hygienevorschriften

Das könnte insbesondere bei den vielen potenziellen Besuchern des Freibades der Fall sin, die wegen gesundheitlicher Vorbelastung oder des hohen Alters zu den Risikogruppen gehören. „Da scheinen viele Menschen vernünftigerweise sehr vorsichtig zu sein“, so der Bürgermeister. Er prognostiziert insgesamt Mindereinnahmen von 100 000 Euro für die mögliche Restsaison.

Ferner könne das Freibadteam nur ein reduziertes Angebot machen, denn in Sanitärbereich, beim Sprungturm, beim Babybecken und bei der Wasserrutsche, also den Attraktionen des Bades, sei ein normaler Betrieb nicht möglich, da die Hygienevorschriften viel zu hoch seien, etwa weil stündlich alles desinfiziert werden müsste. Das würde bei einer Öffnung dieser Bereiche weitere Zusatzkosten zur Folge haben. Und Badespaß mit deutlichen Einschränkung heißt das zweifelsfrei auch.

Aus Göcks Sicht treffen damit erhöhtes Gesundheitsrisiko auf zusätzliche Mehrausgaben bei vermuteten Mindereinnahmen aufeinander. „Doch egal, wie wir es machen, ob wir geschlossen bleiben oder ob wir öffnen - vielfachen Ärger gibt es so oder so“, sieht sich der Rathauschef in der Zwickmühle. Sobald die Entscheidung des Gemeinderates über das Freibad öffentlich bekannt gemacht wird, werden wir berichten.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 08.06.2020