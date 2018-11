„Göggel“ feiern gleich ein doppeltes Narrenjubiläum

Brühl.Karneval, Fasnacht, Fasnet, Fasching, Fastabend, Fastelovend, Fasteleer oder fünfte Jahreszeit – die Namen sind vielfältig, doch eines eint das Brauchtum: Es beginnt am Elften im Elften. Auch in Brühl, denn die Kampagneneröffnung beider Karnevalvereine – der Brühler „Kollerkrotten“ und der „Rohrhöfer Göggel“ – findet am Sonntag, 11. November, um 11.11 Uhr am Krottenbrunnen im Ortsteil Brühl statt.

Die Bevölkerung ist eingeladen, zusammen mit den Narren in die fünfte Jahreszeit zu starten. Bei der fröhlichen Feier wird sich auch die neue Rohrhofer Tollität ihren Untertanen präsentieren. Denn sie erklimmt schon etwas früher den Thron.

Vorzeitige Inthronisation

Die organisatorischen Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Halle des SV Rohrhof und Bühne sind geschmückt. Das sind die unmissverständlichen Zeichen, dass die fünfte Jahreszeit vor der Tür steht und „die ,Göggel’ bereits mit den Krallen scharren, um endlich wieder Fasnacht feiern zu können“, heißt es in der Einladung. Und so werden sie gut gerüstet traditionell am Freitag vor dem Elften im Elften, also am Freitag, 9. November, ab 20.11 Uhr in der Rohrhofhalle mit der Inthronisation ihrer Lieblichkeiten in die Kampagne starten.

Gleich zwei Gruppen der „Göggel“ feiern in der Narrenzeit ihr elfjähriges Bestehen. Zum einen der Jugendelferrat, zum anderen die „Göggel“-Zunft. Diese Jubiläen begeht der Verein unter anderem mit dem zweiten Nachtumzug am Samstag, 19. Januar, und einem Narrendorf rund um den Gockelbrunnen. Dort wird von 16 bis 24 Uhr zur Musik aller Guggen-Musiker gefeiert werden.

Die Frage nach der neuen Lieblichkeit treibt auch die Brühler „Kollerkrotten“ um. Doch dort müssen sich die Karnevalisten noch ein wenig gedulden, denn die Blauröcke werden erst am Samstag, 17. November, beim um 19.31 Uhr beginnenden Eröffnungsball in der Festhalle dieses Geheimnis lüften. Erst dann werden die Insignien der Macht an die „Neue“ übergeben. ras

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 07.11.2018