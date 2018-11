„Göggel“ scharren mit den Krallen

Brühl.Die organisatorischen Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Halle des SV Rohrhof und Bühne sind geschmückt. Das sind die unmissverständlichen Zeichen, dass die fünfte Jahreszeit vor der Tür steht und „die ,Göggel’ bereits mit den Krallen scharren, um endlich wieder Fasnacht feiern zu können“, heißt es in der Einladung. Und so werden sie gut gerüstet am Freitag vor dem Elften im Elften, also heute ab 20.11 Uhr, in der Rohrhofhalle mit der Inthronisation ihrer Lieblichkeiten in die Kampagne starten.

Gleich zwei Gruppen der „Göggel“ feiern in der Narrenzeit ihr elfjähriges Bestehen. Zum einen der Jugendelferrat, zum anderen die „Göggel“-Zunft. Diese Jubiläen begeht der Verein unter anderem mit dem zweiten Nachtumzug am Samstag, 19. Januar. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 09.11.2018