Anzeige

Brühl.Ein Vierteljahrhundert kümmern sich die Mitarbeiter der ökumenischen Nachbarschaftshilfe um das Wohlergehen ihrer Mitmenschen in der Gemeinde. Dieses Jubiläum soll in einem Gottesdienst am Sonntag, 10. Juni, um 10 Uhr in der St. Michaelskirche in Rohrhof gewürdigt und gefeiert werden.

Dazu eingeladen sind alle, die sich mit der Nachbarschaftshilfe verbunden fühlen. Die Besucher erfahren dann, wie sich diese Institution in den 25 Jahren entwickelt hat – eine Institution, die in Brühl nicht mehr wegzudenken ist, denn der Bedarf an menschlicher Unterstützung steigt, erklären die Verantwortlichen in der Einladung.

Viele Menschen haben auch die Nachbarschaftshilfe mit Spenden unterstützt, wodurch auch finanziell schlechter gestellte Gemeindemitglieder in den Genuss von Hilfe kommen konnten.