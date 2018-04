Anzeige

Brühl.Eliza tupft ihrem großen Katzenkopf gerade mit grau-silberner Farbe Konturen auf. „Die sehen aus wie Fell“, sagt sie und arbeitet konzentriert weiter. Es ist bereits ihr zweites Malobjekt im zweitägigen Workshop, das sie fertigstellt. Zehn Kinder werkeln mit Farben und Pinseln unter der fachlichen Anleitung von Nina Kruser. Die junge Tadschikin hat Kunst in Russland studiert und lebt seit 2005 in Deutschland. Genauer: in Hockenheim. Dort ist sie im örtlichen Kunstverein Mitglied und an Schulen künstlerisch im Einsatz.

„Ich habe auch Pädagogik studiert“, sagt Kruser, das sei hilfreich, bei der Arbeit mit den Kindern. Am ersten Tag der Malaktion hat sie mit den Kindern einzelne Motive gemalt: Einen Hasen, der im Gras sitzt, einen Vogel auf einem Zweig, eine Zwiebelblume, einen Koalabären. Alle Bilder liegen mit dem Namen der Kinder versehen gestapelt auf dem Boden, denn sie werden am zweiten Tag noch zum Einsatz kommen. Zuerst allerdings geht es an die Leinwände, die für den Zweck der Workshops, dem Ausprobieren von Material und Werkzeugen, dem Experimentieren, herhalten dürfen.

Übertragen und ausgestalten

„Wir haben mit Schelllacktusche gearbeitet“, schildert Kruser, wie die leicht verschwommenen blau-grünlichen Hintergründe der Bilder entstanden sind. Die Schelllacktusche hat einen Vorteil: Sie bildet schöne Farbverläufe, einmal getrocknet entsteht eine Schicht, die auch durch wässriges Übermalen nicht mehr verwischt. Mit diesem ersten Farbauftrag steuert man also schon das spätere Aussehen unverrückbar. Mit Acrylfarben geht es weiter ans Werk, ein Rahmen wird gemalt und getupft, ein paar baumähnliche Objekte dargestellt.