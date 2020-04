Grenzziehung zur Pfalz feiert ihren 180. Geburtstag

Brühl.Während ihrer Fahrradtour entdeckte unsere Leserin Jutta Deiß die Schönheit der Landschaft rund um Brühl. „Das Wasser am Rhein ist schon wieder sehr wenig. Der Blick von der Rheinbrücke war einfach traumhaft. Es tut einfach gut, sich in der freien Natur zu bewegen die Vögel zwitschern zu hören und ansonsten zu genießen, was gerade so alles blüht und gedeiht.“ Und so lässt sie die Menschen mit ihren Aufnahmen an diesen Erlebnissen teilhaben.

Ein Stück ihrer Tour führte Deiß auch über die Kollerinsel. Und dabei wurde ihr auch bewusst, dass das rund 400 Hektar große Areal eigentlich keine Insel, sondern nur eine Halbinsel ist. Sie gehört zur Brühler Gemarkung und ist neben der Altstadt von Konstanz eines der beiden linksrheinischen Landesgebiete Baden-Württembergs.

Der Koller befand sich ursprünglich rechts des Rheins, wurde aber durch die Rheinbegradigung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts plötzlich linksrheinisch – und ist seitdem fast vollständig von einem Arm des Altrheins und dem neuen begradigten Lauf des Flusses umgeben. Nur Richtung Otterstadt verlandete der alte Flusslauf, weshalb man dort trockenen Fußes die Landesgrenze überschreiten oder, wie Deiß, überfahren kann.

Der Verlauf dieser Landesgrenze wurde übrigens am 24. April 1840 in einem Staatsvertrag zwischen dem Königreich Bayern und dem Großherzogtum Baden festgelegt. Damals erhielt Baden die Kollerinsel im Tausch gegen ein rechtsrheinisches Gebiet bei Germersheim, das für einen Brückenkopf der Festung Germersheim benötigt wurde.

Seit 1938 steht die Kollerinsel unter Landschaftsschutz. Sie ist für die Menschen rechts und links des Rheins ein beliebtes Naherholungsgebiet und dient vielen Tierarten als wichtiger Rückzugsraum.

Seit einigen Jahren ist die Kollerinsel zudem ein Polder für den Hochwasserschutz. Der rund sechs Kilometer lange Ringdeich, der die Kollerinsel umgibt, schützte früher nur die Kollerinsel vor den Hochwassern des Rheines. Dann wurde er ertüchtigt und wird nun genutzt, um bei einem Jahrhundert-Hochwasser die stromabwärts liegenden Städte und Gemeinden vor einer Überflutung zu bewahren.

Über ein 35 Meter breites Bauwerk im nördlichen Bereich des Deiches am Hauptstrom wird dann das Innere der Insel geflutet und so der Hochwasserscheitel des Flusses abgeflacht. Doch bislang ist das noch nie notwendig gewesen. ras

