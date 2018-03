Grippewelle bremst Konzert nicht aus

Anzeige

Brühl.Die Vorbereitung des Jahreskonzertes beim Musikverein – Bläserakademie ist nicht ungetrübt. Mehrere Instrumentalisten, aber auch Dirigent Tobias Nessel sind in der Probenphase ausgefallen. Mit sehr viel Improvisationstalent und großem Können haben die Aktiven im Vorfeld des Konzertes „die Kuh vom Eis“ bekommen und sich allen Widrigkeiten zum Trotz auf das Konzert am Sonntag, 18. März, um 17 Uhr in der Rohrhofer Michaelskriche vorbereitet. Wir sprachen mit dem Vorsitzenden des Musikvereins – Bläserakademie, Stephan Schulz (kleines Bild), über die Veranstaltung im Rohrhofer Gotteshaus.

Was wird das Besondere dieses Konzertes sein?

Stephan Schulz: Die Michaelskirche gibt dem Konzert eine ganz besondere Akustik – darüber sind wir uns alle einig. Dieses Klangerlebnis findet unser Orchester sonst in keinem anderen Saal oder Raum in der Gemeinde. Es wird also ein ganz besonderes Klangerlebnis für alle Beteiligten sein.