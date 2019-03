„Großarliges Brettlvergnügen“

Brühl.Eine Woche später als üblich traf sich die Skigruppe des Sportvereins Rohrhof rund um Abteilungsleiter und Organisator Toni Grundler zur Abfahrt zur großen Skifreizeit. Weil es vergangenes Jahr so schön gewesen sei, schloss sich der Vorsitzende des Vereins, Hans Hufnagel, zum zweiten Mal dem 24-köpfigen Team an und wie schon seit vielen Jahren waren Mitfahrer aus den umliegenden Gemeinden sehr dankbar, von den Rohrhofern bei der Skifreizeit aufgenommen zu werden.

Bereits bei der Ankunft im Großarler Skigebiet war ersichtlich, dass die Schneeverhältnisse in Österreich, anders als befürchtet, für Ende März hervorragend waren und auch noch zweimal mit Neuschnee aufgepolstert wurden. Da sich in den ersten drei Tagen die Sonne kaum zeigte, blieben die Pisten in einem ausgezeichneten Zustand, trotzdem wurden natürlich die urgemütlichen Hütten zu Pausen und Apres-Ski regelmäßig von den „Brettlfans“ mit den unverkennbaren orangenen Jacken der Skiabteilung frequentiert.

Rennen um glitzernde Pokale

Besonders beliebt war die „Grabner-alm“ auf Gasteiner Seite, wie auch üblicherweise im Großarler Gebiet die „Jagahütte“ und die vor der Unterkunft Alpentaverne, mitten auf 1300 Metern gelegene, „Zapfenhütte“. In der herzlichen und familiären Atmosphäre wurden alle wieder mit ausgiebigem Frühstücksbüffet und leckerem Abendessen von Familie Unterkofler und ihrem Team verwöhnt. Wie vom „Präsi“ angekündigt, wurden die Teilnehmer am Donnerstag von strahlendem Sonnenschein geweckt und beim traditionellen Skirennen und anschließendem Picknick von Kaiserwetter verwöhnt. Bei deftigen Gröstl mit Spiegelei und „Kasspatzn“ wurde am Abend der Siegerehrung entgegengefiebert.

Bei der 31. Auflage überzeugte bei den Männern als Sieger Max Haindl vor Gerhard Oppold und Uwe Wagner. In unvergleichlicher Manier mit Tagesbestzeit – also schneller als die Herren – holte sich Petra Meyer den höchsten Stockerlpatz und den neuen Pokal – wie auch bei den Männern gesponsert von Gerd Stauffer. Ihr folgten auf Platz zwei Bigi Schönefeld vor Jutta Kobbert, die als Drittschnellste ins Ziel kam.

Dies musste dann natürlich bei den neuesten Apres-Ski-Hits gemischt mit Rock- und Popklassikern bei voller Tanzfläche ausgiebig bis weit nach Mitternacht gefeiert werden.

Am Freitag hieß es dann Koffer packen und Abschied nehmen, nachdem noch etliche ein paar sonnige Abfahrten genossen, während es sich der Rest der Gruppe auf der Terrasse der Alpentaverne gutgehen ließ. Hitzige Diskussion starteten bereits über das geplante neue einheitliche Ski-Outfit, was bestimmt in der „brettlfreien Zeit“ keine Langeweile aufkommen lässt, denn schon jetzt fiebern alle, wie sie betonten, der Jubiläumsfreizeit im nächsten Jahr entgegen – 25 Jahre Alpentaverne – und wieder einem „großarligen“ Skivergnügen. zg

