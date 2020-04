Große Fläche Schilf brennt

Die Feuerwehr bekämpft einen groß-flächigen Schilfbrand. © PR-Video

Brühl.Die Feuerwehren aus Brühl und Schwetzingen mussten am Donnerstagabend ein Feuer im Feldbereich nahe des Rohrhofer Friedhofes bekämpfen. Dort brannte auf knapp 5000 Quadratmetern Schilfgewächs. Die Wehren hatten die Flammen schnell unter Kontrolle, eine Gefahr für Wohngebäude bestand nicht, auch entstand kein Sachschaden, teilt die Polizei mit. In der Vergangenheit kam es in der Nähe bereits zu zwei weiteren Bränden. In beiden Fällen wurden Jugendliche in unmittelbarer Nähe gesichtet. Ob diese im Zusammenhang mit den Geschehen stehen, ermitteln nun die Beamten des Polizeipostens Brühl. Diese erbitten Hinweise unter 0621/83 39 70. pol

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 11.04.2020