Damit das Sommerfest in der Mannheimer Landstraße einmal mehr zu einem echten Mekka für Quad-, Spyder- und Side-by-Side-Piloten wird, hat sich Flaig noch einige weitere Höhepunkte einfallen lassen. „Es gibt wie immer jede Menge zu sehen, zu hören und zu erleben“, verspricht Flaig.

Präsentation von Marktneuheiten

So können die Besucher des Sommerfestes auch die Neuvorstellung des Can-Am-Modells Renegade XXC 1000 bestaunen. Außerdem gibt es die Präsentation der neuesten QJC-4P-Umbauten, die Vorstellung der aktuellen Doppelauspuffanlagen, Fahrzeug-Aufbereitung sowie Lackaufbereitung und -versiegelung. „Lasst eure Fahrzeuge von einem Profi optisch wieder auf Vordermann bringen“, lädt Flaig die Fans des besonderen Lebensgefühls ein.

„Mit Stels Quad Power aus Russland haben wir zudem einen Partner aus Europa, der kompromisslose Qualität liefert und allen Anforderungen unseres Marktes mehr als gerecht wird“, bringt Flaig seine Freude zum Ausdruck. Stels sei ein Experte für Fahrzeuge, die selbst dem härtesten Einsatz standhalten.

Es stehen also am Wochenende, 14. und 15. Juli, jeweils von 10 bis 16 Uhr eine große Bandbreite an Modellen der Quad-, Spyder- und Side-by-Side-Gefährte vor Ort bereit, „da dürfte jedes Herz höher schlagen!“.

Begonnen hat das QJC-Team um Jürgen Flaig in Neuhofen in der Pfalz. Mit dem Umzug 2009 nach Brühl an den repräsentativen Standort in der Mannheimer Landstraße, gewann das Unternehmen rasant an Anklang und Bekanntheit. Das Spektrum im QJC-Power-Sport-Center reicht von Beratung und Verkauf über Tuning und Zubehör bis zu Service und Reparatur. ras

