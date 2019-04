Große Hilfe geht in das Komitat Fejér

Brühl.Möbel für einen ganzen Wohnbereich spendete die Pro-Seniore-Residenz für ein Pflegeheim in Ostungarn. Durch Neuanschaffungen wurden die alten Möbel, die sich aber in einem guten Zustand befinden, nicht mehr gebraucht.

So kam die Überlegung auf, an wen die Möbel gespendet werden könnten. Residenzleiter Stefan Balzer stellte den Kontakt zu Manfred Rölleke vom „Konvoi der Hoffnung“ aus Oberhausen-Rheinhausen her. Der Verein kennt durch seine Kontakte den Bedarf. Die dort gesammelten Hilfsgüter gehen hauptsächlich nach Osteuropa, doch zum Teil auch, mit großen Mengen an reparierten Rollstühlen und anderen Gehhilfen, per Schiffscontainer nach Sri Lanka, Thailand, Malaysia, Ruanda, Mali, Burundi, Kenia, Burkina Faso, Peru, Bolivien, Nicaragua, Honduras und El Salvador.

In Osteuropa werden die Hilfsgüter von Sozialzentren an die Bedürftigsten verteilt. Die Möbel von Pro Seniore gehen in ein Pflegeheim in die 50 000-Einwohner-Stadt Dunaújváros im Komitat Fejér. Manfred Rölleke bestätigte, wie froh man dort in der Einrichtung ist, die Möbel aus Brühl gespendet zu bekommen.

Ein ganz praktisches Problem war die Beladung des Lastwagens. Dabei war die Firma Stapler Kuhn aus der Nachbarschaft der Pro-Seniore-Residenz sofort bereit das Projekt zu unterstützen und schickte drei Mitarbeiter und einen Gabelstapler zur Hilfe vorbei. Es sei ja wohl eine Ehrensache, unterstrich Geschäftsführerin Jasmin Kuhn. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 10.04.2019