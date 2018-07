Anzeige

Der Schulhof in seinem jetzigen Zustand ist nicht mehr zeitgemäß und bietet keine geeigneten Spielgeräte für Grundschulkinder. Die Sitzmöglichkeiten sind marode. „Die Werkstatt“ hatte gemeinsam mit Vertretern der Schillerschule ein Umgestaltungskonzept erarbeitet, das bereits im Juli letzten Jahres im Ausschuss für Technik und Umwelt beschlossen worden war. Die Umsetzung war damals allerdings noch einmal verschoben worden.

Die Sanierung des alten Bodens der Schillerschul-Sporthalle wird zeitnah umgesetzt. „Das läuft schon. Der Auftrag ist raus. Das wird alles in den Sommerferien erledigt“, bestätigt Haas. Der Gemeinderat hatte den Auftrag für den Abbruch und den Neubau des Sportbodens an die Firma Becker Sport und Freizeitanlagen GmbH aus Berlin genehmigt. Der Angebotspreis: knapp 99 000 Euro. Zum neuen Schuljahr werde alles fertig sein, so Haas weiter.

Komplizierte Ausschreibung

Beim geplanten zweistöckigen Anbau an die Nordfassade des Hauptgebäudes der Schillerschule, der die Kernzeit- und Hortbetreuung aus dem Pavillon aufnehmen soll, sehe es dagegen nicht so einfach aus: „Das ist schon schwieriger, die Ausschreibung in diesem Fall auch viel komplizierter. Da hat sich seit dem letzten Jahr die Vergabeverordnung geändert. Beispielsweise müssen die Leistungen für den ausführenden Architekten jetzt europaweit ausgeschrieben werden.“ Dieses Verfahren dürfte zwischen drei und sechs Monaten dauern, erklärt Haas, so dass man erst Ende dieses Jahres soweit sein dürfte. Baubeginn sei dann voraussichtlich Mitte 2019.

Die Fassadensanierung am Hauptgebäude, die nächstes Jahr wieder aufgenommen wird, soll bis 2022 abgeschlossen sein. Bis 2020 soll der zweistöckige Anbau an die Nordfassade des Hauptgebäudes stehen. Der neue Anbau schafft Platz für die acht Gruppen von Hort und Kernzeit sowie für zwei Hausaufgabenräume für die Hortgruppen. Wenn dort 2021 die Kernzeit- und Hortbetreuung einzieht, wird deren Pavillon zu einem fünfgruppigen Kindergarten samt Mensa erweitert und umgebaut. Eine weitere Maßnahme wird der Bau eines Fahrstuhls sein, der nicht nur für den neuen Horta-Anbau, sondern auch für alle Stockwerke der Schillerschule zur Verfügung steht. Bei der Umgestaltung ist eine Aula beziehungsweise ein großer Veranstaltungsraum im Bereich des Horts eingeplant. Der Neubau schafft gleichzeitig die räumlichen Voraussetzungen für eine eventuelle Ganztagesgrundschule. Die Schulsanierungsförderung des Bundes beteiligt sich mit 912 000 Euro an der Fortführung der energetischen Fassadensanierung der Schillerschule (wir berichteten).

Der Bescheid sei allerdings noch nicht da, teilt Reiner Haas mit. Die Fassadensanierung solle dann wieder in Angriff genommen werden. „Auch hier gilt eine europaweite Ausschreibung“, so der Bauamtsleiter abschließend. vw

